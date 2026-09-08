Megújul a Székelykeresztúr központjában lévő napköziotthon

A fűtésrendszert és a villanyhálózatot is korszerűsíteni kell
Fotó: Olti Angyalka
Kivitelezőt keres a székelykeresztúri önkormányzat a város központjában lévő Napsugár Napköziotthon energetikai korszerűsítése érdekében. Bár kívülről nézve nincs leromlott állapotban az épület, belül jócskán akadnak gondok.
Áfamentesen 1,7 millió lejért pályázott a székelykeresztúri önkormányzat a Környezetvédelmi Alapnál (AFM) a Napsugár Napköziotthon energetikai felújítása érdekében – tudtuk meg Koncz Hunor János polgármestertől.
Az elöljáró kifejtette, a polgármesterei hivatal szomszédságában lévő napköziotthont kívülről szemlélők azt láthatják, hogy az nincs feltétlenül leromlott állapotban, viszont ha belépünk az ajtón, akkor hamar rájövünk, hogy jócskán ráfér a felújítás.
Egyrészt, mivel jelentős forgalom halad el az épület előtt húzódó 13C jelzésű országúton,
Fotó: Olti Angyalka
Másfelől az energiahatékonyság szempontjából is bőven van, amit javítani. Éppen ezért az aktuális projekt részeként egyebek mellett
Koncz azt is elmondta, hogy már elindították a közbeszerzési eljárást a munkálatokat elvégző vállalat kiválasztása érdekében.
Az intézmény bútorzata és felszerelései már megújultak – erre az országos helyreállítási terv programban (PNRR) nyert támogatást a város.
Fotó: Olti Angyalka
Az aktuális projekttel nagyjából egyidőben nyertek pályázatot a fiatfalvi Ugri-Bugri Napköziotthon energetikai felújítására az AFM-nél – folytatta a polgármester. Közölte, ez esetben már zajlik a munkálat hivatalos átvételezése, így
Ugyancsak a Környezetvédelmi Alap nyújtott támogatást a székelykeresztúri bölcsőde épületének korszerűsítésére. Ezzel kapcsolatban hamarosan közbeszerzési eljárást hirdetnek, hogy a legmegfelelőbb ajánlatot tevő céget bízhassák meg a kivitelezéssel.
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