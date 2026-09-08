Megújul a Székelykeresztúr központjában lévő napköziotthon

A fűtésrendszert és a villanyhálózatot is korszerűsíteni kell

Kivitelezőt keres a székelykeresztúri önkormányzat a város központjában lévő Napsugár Napköziotthon energetikai korszerűsítése érdekében. Bár kívülről nézve nincs leromlott állapotban az épület, belül jócskán akadnak gondok.

Fülöp-Székely Botond 2026. szeptember 08., 10:192026. szeptember 08., 10:19

Áfamentesen 1,7 millió lejért pályázott a székelykeresztúri önkormányzat a Környezetvédelmi Alapnál (AFM) a Napsugár Napköziotthon energetikai felújítása érdekében – tudtuk meg Koncz Hunor János polgármestertől. Belül vannak a gondok Az elöljáró kifejtette, a polgármesterei hivatal szomszédságában lévő napköziotthont kívülről szemlélők azt láthatják, hogy az nincs feltétlenül leromlott állapotban, viszont ha belépünk az ajtón, akkor hamar rájövünk, hogy jócskán ráfér a felújítás. Hirdetés Egyrészt, mivel jelentős forgalom halad el az épület előtt húzódó 13C jelzésű országúton,

a járművek által keltett rezgések miatt több helyen megrepedeztek a belső falak.

Fotó: Olti Angyalka

Másfelől az energiahatékonyság szempontjából is bőven van, amit javítani. Éppen ezért az aktuális projekt részeként egyebek mellett

hőszigetelni fogják az épületet, cserélik az ajtókat és ablakokat, valamint megújul a fűtésrendszer és a villanyhálózat.

Koncz azt is elmondta, hogy már elindították a közbeszerzési eljárást a munkálatokat elvégző vállalat kiválasztása érdekében. Az intézmény bútorzata és felszerelései már megújultak – erre az országos helyreállítási terv programban (PNRR) nyert támogatást a város.

Fotó: Olti Angyalka

Más AFM-s projektek Az aktuális projekttel nagyjából egyidőben nyertek pályázatot a fiatfalvi Ugri-Bugri Napköziotthon energetikai felújítására az AFM-nél – folytatta a polgármester. Közölte, ez esetben már zajlik a munkálat hivatalos átvételezése, így

remélhetőleg már itt kezdik az új tanévet a kicsik.