Megtaláltuk azt az életmódbeli mutatót, amiben Románia az EU élmezőnyében van

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Fotó: Veres Nándor
Közzétette legfrissebb eredményeit az elhízottságról az Európai Unió Statisztikai Hivatala, az Eurostat. A szeptember elején ismertetett adatok a 2025-ös évre vonatkoznak.
A felmérés szerint az Európai Unióban élő 18 éves vagy annál idősebb emberek
16,3 százaléka volt elhízott, vagyis testtömegindexük 30 vagy annál magasabb volt.
Az EU népességének további 35,4 százaléka túlsúlyos volt, 25 és 30 közötti testtömegindexszel.
Összességében tehát
A férfiakat nagyobb arányban érinti ez a probléma, mint a nőket. Az elhízottsági arány a férfiaknál 17,4 százalék, a nőknél pedig 15,3 százalék volt. Emellett a férfiak 41,9 százaléka volt túlsúlyos, szemben a nők 29,3 százalékával.
Ami az ellentétes oldalt illeti, az alacsony testtömegindex a nőknél (2,9 százalék) gyakoribb volt, mint a férfiaknál (1 százalék).
A legmagasabb elhízottsági arányt Máltán mérték, ahol a népesség több mint egynegyede volt elhízott (26,6 százalék). Ezt követte Lettország (24,6 százalék) és Finnország (23,2 százalék). A legalacsonyabb arányt Olaszországban (7 százalék), Görögországban (12,8 százalék) és Romániában (12,9 százalék) mérték.
Az elhízottsági arány az egyik olyan mutató, amelyet a fenntartható fejlődési cél nyomon követésére használnak, az éhezés megszüntetése, a jó egészség és jóllét mellett. Miközben az éhezés és az alultápláltság minden formájának megszüntetése a 2030-ig szóló menetrend kulcsfontosságú célkitűzései közé tartozik, az elhízás szélesebb körben elterjedt, táplálkozással összefüggő egészségügyi probléma Európában. Alapvető cél az egészséges élet biztosítása és a jóllét előmozdítása mindenki számára, minden életkorban.
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