Megtaláltuk azt az életmódbeli mutatót, amiben Románia az EU élmezőnyében van

Közzétette legfrissebb eredményeit az elhízottságról az Európai Unió Statisztikai Hivatala, az Eurostat. A szeptember elején ismertetett adatok a 2025-ös évre vonatkoznak.

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16,3 százaléka volt elhízott, vagyis testtömegindexük 30 vagy annál magasabb volt.

A felmérés szerint az Európai Unióban élő 18 éves vagy annál idősebb emberek

2025-ben az EU népességének több mint fele túlsúlyos volt: elhízott vagy túlsúlyos.

A férfiakat nagyobb arányban érinti ez a probléma, mint a nőket. Az elhízottsági arány a férfiaknál 17,4 százalék, a nőknél pedig 15,3 százalék volt. Emellett a férfiak 41,9 százaléka volt túlsúlyos, szemben a nők 29,3 százalékával.

Ami az ellentétes oldalt illeti, az alacsony testtömegindex a nőknél (2,9 százalék) gyakoribb volt, mint a férfiaknál (1 százalék).

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A legmagasabb elhízottsági arányt Máltán mérték, ahol a népesség több mint egynegyede volt elhízott (26,6 százalék). Ezt követte Lettország (24,6 százalék) és Finnország (23,2 százalék). A legalacsonyabb arányt Olaszországban (7 százalék), Görögországban (12,8 százalék) és Romániában (12,9 százalék) mérték.