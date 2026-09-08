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Újra pályáztak az elektromos buszok érdekében

Ismét megpróbálnak támogatást szerezni az elektromos buszok megvásárlására • Fotó: Rab Zoltán

Ismét megpróbálnak támogatást szerezni az elektromos buszok megvásárlására

Fotó: Rab Zoltán

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Csíkszereda a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez pályázott annak érdekében, hogy támogatást szerezzen elektromos buszok beszerzésére, amelyeket az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) lezárásáig nem szállítottak le.

Kovács Attila

2026. szeptember 08., 11:582026. szeptember 08., 11:58

Soron kívüli ülésen döntöttek kedden a csíkszeredai önkormányzati képviselők a város integrált fejlesztési stratégiája mellékletének módosításáról, amely az elsőbbségi listát tartalmazza a pályázatokat illetően.

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Erre azért volt szükség, mert több olyan pályázatot nyújtottak be a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, amelyek a különböző okokból a Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásaiból kimaradt beruházásokra vonatkoznak. Ezek

  • a Nagy Imre Galéria felújítása,

  • a városi kerékpárút-hálózat bővítése,

  • és 10 elektromos autóbusz beszerzése

– utóbbi a határidő túllépése miatt nem teljesült, noha időben szerződtek a gyártó céggel.

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Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) által támogatott beruházások nagy többségét saját hozzájárulással be lehet fejezni Csíkszeredában, a csíkszéki tömegközlekedést átalakítani tervezett elektromos buszokról viszont várhatóan le kell mondani.

Bors Béla alpolgármester emlékeztetett, a pályázatok kiértékelése megkezdődött, ezért is kellett dönteni a módosításokról. Hozzátette, tudni kell azt is, hogy most már nem dedikált összegekről van szó, hanem versenypályázat van a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél megmaradt összegekért.

Ha sikerül támogatást nyerni, ezeket a beruházásokat 2028-ban be is kell fejezni

– hangzott el.

Egy másik határozattervezet elfogadása lehetővé tette a Csíki Sportcentrum Kft. ügykezelésében levő sportlétesítmények támogatását, amelyet a Versenytanács is elfogadott. Így a helyi költségvetésből 1 millió 899 ezer lejt biztosítanak ebben az évben különböző munkálatokra. Ide tartozik

  • több eszköz és berendezés beszerzése a Csíki Csobbanó uszodába,

  • új biztonsági kamerarendszer a Molnár Lajos Műjégpályánál és az Erőss Zsolt Arénánál,

  • nyílászárók cseréje a Kós Károly utcai sportcsarnoknál,

  • új fűtésrendszer és ablakcserék a város tulajdonában levő zsögödi lovardánál,

  • bútorzat és egy haszonjármű vásárlása.

Csíkszék Csíkszereda
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