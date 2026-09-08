Újra pályáztak az elektromos buszok érdekében

Ismét megpróbálnak támogatást szerezni az elektromos buszok megvásárlására
Fotó: Rab Zoltán
Csíkszereda a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez pályázott annak érdekében, hogy támogatást szerezzen elektromos buszok beszerzésére, amelyeket az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) lezárásáig nem szállítottak le.
Soron kívüli ülésen döntöttek kedden a csíkszeredai önkormányzati képviselők a város integrált fejlesztési stratégiája mellékletének módosításáról, amely az elsőbbségi listát tartalmazza a pályázatokat illetően.
Erre azért volt szükség, mert több olyan pályázatot nyújtottak be a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, amelyek a különböző okokból a Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásaiból kimaradt beruházásokra vonatkoznak. Ezek
a Nagy Imre Galéria felújítása,
a városi kerékpárút-hálózat bővítése,
és 10 elektromos autóbusz beszerzése
– utóbbi a határidő túllépése miatt nem teljesült, noha időben szerződtek a gyártó céggel.
Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) által támogatott beruházások nagy többségét saját hozzájárulással be lehet fejezni Csíkszeredában, a csíkszéki tömegközlekedést átalakítani tervezett elektromos buszokról viszont várhatóan le kell mondani.
Bors Béla alpolgármester emlékeztetett, a pályázatok kiértékelése megkezdődött, ezért is kellett dönteni a módosításokról. Hozzátette, tudni kell azt is, hogy most már nem dedikált összegekről van szó, hanem versenypályázat van a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél megmaradt összegekért.
– hangzott el.
Egy másik határozattervezet elfogadása lehetővé tette a Csíki Sportcentrum Kft. ügykezelésében levő sportlétesítmények támogatását, amelyet a Versenytanács is elfogadott. Így a helyi költségvetésből 1 millió 899 ezer lejt biztosítanak ebben az évben különböző munkálatokra. Ide tartozik
több eszköz és berendezés beszerzése a Csíki Csobbanó uszodába,
új biztonsági kamerarendszer a Molnár Lajos Műjégpályánál és az Erőss Zsolt Arénánál,
nyílászárók cseréje a Kós Károly utcai sportcsarnoknál,
új fűtésrendszer és ablakcserék a város tulajdonában levő zsögödi lovardánál,
bútorzat és egy haszonjármű vásárlása.
Gázrobbanás történt kedden egy húsipari üzem füstölőjében, Csíkmindszenten. A robbanást nem követte tűz, azonban két ember égési sérüléseket szenvedett.
Közúti baleset történt kedden délelőtt a 12-es országúton, Tusnád és Tusnádfürdő között. Két személygépkocsi ütközött, az egyik járművezetőt kórházba szállították.
Hónapok óta nem közlekednek vonatok az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasúti szakaszon, a csatószegi híd javítása miatt. A kivitelező tájékoztatása szerint szerda délutánra befejezik a munkálatokat, így ezt követően újraindulhat a vasúti forgalom.
Bezárt a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ, de a bentlakók nem maradtak kollégium nélkül. Az FK Csíkszereda ugyanis erre a tanévre is befogadta őket, miközben a Márton Áron Főgimnázium továbbra is saját kollégium kialakításán dolgozik.
Készül a megvalósíthatósági tanulmány a Csíkszeredában elképzelt parkolóház számára, amely a parkoláson túl új zöldövezet és közösségi terek kialakítását is jelenti. Uniós finanszírozásért pályáznának ennek érdekében.
Próbaüzemre készen fog állni a hónap végére a Csíkszentsimonban épülő alcsíki sátortetős műjégpálya, el lehet kezdeni a jégkészítést. Az előkészületek zajlanak Gyimesközéplokon is, ott a műjégpálya év végéig készülhet el.
A felvételi sikerét gyakran gyorsan felváltja egy új kihívás: hol és mennyiért lakjon a hallgató? Megnéztük, milyen lehetőségek várják a csíkszeredai egyetemistákat, és mennyibe kerül ma egy albérlet vagy kollégiumi férőhely.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállították szombaton azt a 43 éves csíkszeredai férfit, akire a büdősfürdői moffetában találtak rá eszméletlen állapotban. Bár még mindig súlyos az állapota, már javuló tendenciát mutat.
Halálos baleset történt szombaton a büdösfürdői mofettánál: egy férfi életét vesztette, a másikat életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Várnak minden érdeklődőt és állatbarátot vasárnap a csíkszeredai városi kutyamenhely örökbefogadó nyílt napján, amelynek célja, hogy a menhelyen élő kutyák szerető, felelősségteljes otthonra találjanak.
szóljon hozzá!