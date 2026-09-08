Újra pályáztak az elektromos buszok érdekében

Csíkszereda a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez pályázott annak érdekében, hogy támogatást szerezzen elektromos buszok beszerzésére, amelyeket az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) lezárásáig nem szállítottak le.

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Soron kívüli ülésen döntöttek kedden a csíkszeredai önkormányzati képviselők a város integrált fejlesztési stratégiája mellékletének módosításáról, amely az elsőbbségi listát tartalmazza a pályázatokat illetően.

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Erre azért volt szükség, mert több olyan pályázatot nyújtottak be a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, amelyek a különböző okokból a Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásaiból kimaradt beruházásokra vonatkoznak. Ezek

a Nagy Imre Galéria felújítása,

a városi kerékpárút-hálózat bővítése,

és 10 elektromos autóbusz beszerzése

– utóbbi a határidő túllépése miatt nem teljesült, noha időben szerződtek a gyártó céggel.

korábban írtuk Nem lesznek elektromos buszok, a többi PNRR-beruházást befejezik Csíkszeredában Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) által támogatott beruházások nagy többségét saját hozzájárulással be lehet fejezni Csíkszeredában, a csíkszéki tömegközlekedést átalakítani tervezett elektromos buszokról viszont várhatóan le kell mondani.

Bors Béla alpolgármester emlékeztetett, a pályázatok kiértékelése megkezdődött, ezért is kellett dönteni a módosításokról. Hozzátette, tudni kell azt is, hogy most már nem dedikált összegekről van szó, hanem versenypályázat van a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél megmaradt összegekért.