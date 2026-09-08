Azonosították a Szentegyházán autóját összetörő, részeg utasát hátrahagyó sofőrt

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Fotó: Tuchiluș Alex
Azonosította a rendőrség annak az autónak a sofőrjét, amely vasárnap késő este egy ház falának ütközött Szentegyházán.
2026. szeptember 08., 12:232026. szeptember 08., 12:23
2026. szeptember 08., 12:252026. szeptember 08., 12:25
Épületnek ütközött egy autó vasárnap késő este Szentegyházán, de mire a rendőrök a helyszínre értek, a járműben már senki nem volt. A közelben egy 29 éves férfit találtak, aki azt mondta, nem ő vezette a kocsit, csak utasa volt, és nem tudta megmondani, ki volt a sofőr.
Lakóház sarkának ütközött egy autó vasárnap éjszaka Szentegyházán. Mire a rendőrök kiérkeztek a helyszínre, senkit nem találtak a járműben, a közelben tartózkodó 29 éves férfi pedig azt állította, hogy ő csak utas volt.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól érdeklődve kedden megtudtuk, hogy
Őt később azonosították, majd alkoholszondával is tesztelték, amely negatív eredményt mutatott. Az adatbázisok ellenőrzésekor ugyanakkor kiderült, hogy a 28 éves férfi
A 29 éves utas – akinél a baleset éjszakáján 1,15 mg/l légalkoholszintet mértek – másnap orvosi ellátásért jelentkezett, de nem volt szükség kórházi beutalására.
A rendőrség felfüggesztett jogosítvánnyal történő járművezetés, valamint gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt folytatja a nyomozást.
Hamarosan újabb korszerűsített utcát nyitnak meg Székelyudvarhelyen, ahol ideiglenesen megváltoztatnák a közlekedés irányát. Emellett a városközpontban és több más helyszínen is zajlanak az útfelújítási és javítási munkálatok.
A mozgás, a játék és az új élmények kerülnek a középpontba a keddi Sportágválasztón Székelyudvarhelyen.
Csődbe ment a kivitelezéssel megbízott vállalat, így az alapozást követően leállt Szentegyházán az ifjúsági lakások építése. A városvezetés abban bízik, hogy az Országos Lakásügynökség (ANL) mielőbb talál megoldást a folytatásra.
Több mint kétszáz éve nem volt ekkora mértékű felújítás a székelyudvarhelyi Szent Miklós római katolikus plébániatemplomnál, mint amiért közösen pályázik a városvezetés és az egyház. Mintegy 35 millió lejt költenének a munkára.
Az Orbán Balázs Általános Iskola és a művelődési ház energetikai felújítását nem tudták az augusztus végi határidőig lezárni Székelyudvarhelyen, mindemellett elbukták a fenyédi önkormányzattal közösen tervezett elektromos buszok vásárlását.
Közel százötven gyerek fordult meg eddig a nemrég megnyílt Szejkei Lápmenti Tanulóházban, ahol a környék élővilágával ismerkedhetnek meg a diákok. A kezdeményezést hosszú távra tervezik, további programokkal is bővítenék.
Tömbházak oldalára, forgalmi táblára, közlekedést segítő tükörre, kukára és gázcsatlakozós dobozra is firkáltak Székelyudvarhelyen. Noha a falfirkázás régi jelenség, a térfigyelő kamerák korában már egyszerűbb a beazonosítás.
Kivitelezőt keres a székelykeresztúri önkormányzat a város központjában lévő Napsugár Napköziotthon energetikai korszerűsítése érdekében. Bár kívülről nézve nincs leromlott állapotban az épület, belül jócskán akadnak gondok.
Meglehetősen későre indította el az Országos Beruházási Társaság a székelyudvarhelyi bölcsőde megépítését, de a polgármester szerint a munka jól halad, bízik benne, hogy a következő tanévtől megnyithatják az intézményt.
Oroszhegy és Bögöz községekben, valamint Székelyudvarhelyen is elkaptak egy-egy ittas sofőrt az elmúlt hétvégén a hatóságok – derül ki Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
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