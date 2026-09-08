Azonosították a Szentegyházán autóját összetörő, részeg utasát hátrahagyó sofőrt

Azonosította a rendőrség annak az autónak a sofőrjét, amely vasárnap késő este egy ház falának ütközött Szentegyházán.

Székelyhon 2026. szeptember 08., 12:232026. szeptember 08., 12:23 2026. szeptember 08., 12:252026. szeptember 08., 12:25

Épületnek ütközött egy autó vasárnap késő este Szentegyházán, de mire a rendőrök a helyszínre értek, a járműben már senki nem volt. A közelben egy 29 éves férfit találtak, aki azt mondta, nem ő vezette a kocsit, csak utasa volt, és nem tudta megmondani, ki volt a sofőr. korábban írtuk Egy autóroncs, egy megrongált ház és egy rejtély Szentegyházán: még az utas sem tudja, ki vezette a kocsit Lakóház sarkának ütközött egy autó vasárnap éjszaka Szentegyházán. Mire a rendőrök kiérkeztek a helyszínre, senkit nem találtak a járműben, a közelben tartózkodó 29 éves férfi pedig azt állította, hogy ő csak utas volt. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól érdeklődve kedden megtudtuk, hogy

az autót egy 28 éves, szentegyházi férfi vezette, aki a balesetet követően elhagyta a helyszínt.

Őt később azonosították, majd alkoholszondával is tesztelték, amely negatív eredményt mutatott. Az adatbázisok ellenőrzésekor ugyanakkor kiderült, hogy a 28 éves férfi

jogosítványát korábban felfüggesztették.