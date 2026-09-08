Orosz hátterű romániai szabotázsakciót akadályozott meg a SRI

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) kedden bejelentette, hogy más hazai és külföldi intézményekkel együttműködve megakadályozta egy Romániában élő orosz állampolgár szabotázsakcióját.

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A közlemény szerint a 2026 februárjától megfigyelt férfi ellen vizsgálat indult diverziós cselekmények előkészítésének gyanúja miatt. Az orosz állampolgár

kommunikációs központokról,

a NATO romániai katonai bázisairól,

a hadsereg, a rendőrség és a nemzetbiztonsági intézmények székházairól,

valamint kritikus infrastruktúráról készített fényképeket és videófelvételeket.

A SRI szerint az ügyben használt módszer hasonlít azokra az orosz hátterű szabotázsakciókra, amelyeket 2024-ben és 2025-ben lelepleztek Romániában és más európai országokban – ismerteti az Agerpres.

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A közlemény szerint az orosz állampolgárt egy közvetítő utasította arra, hogy katonai-stratégiai jelentőségű célpontokról készítsen fotókat és videókat, köztük a Románia területén tartózkodó ukrán Antonov teherszállító repülőgépekről.

Az SRI azt is közölte, hogy Oroszország továbbra is kiszolgáltatott helyzetű személyeket bíz meg ilyen küldetésekkel.

A DIICOT őrizetbe vette a gyanúsítottat

Őrizetbe vett kedden a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) egy 40 éves orosz állampolgárt, akit szabotázscselekmények előkészítésével gyanúsítanak.

A DIICOT közleménye szerint a férfi 2026 februárja és júliusa között egy titkosított csevegőalkalmazáson keresztül kapta az utasításokat. A vele kapcsolatot tartó személy közvetlen irányításával