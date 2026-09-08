Orosz hátterű romániai szabotázsakciót akadályozott meg a SRI

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Fotó: SRI / Facebook
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) kedden bejelentette, hogy más hazai és külföldi intézményekkel együttműködve megakadályozta egy Romániában élő orosz állampolgár szabotázsakcióját.
2026. szeptember 08., 16:152026. szeptember 08., 16:15
2026. szeptember 08., 16:202026. szeptember 08., 16:20
A közlemény szerint a 2026 februárjától megfigyelt férfi ellen vizsgálat indult diverziós cselekmények előkészítésének gyanúja miatt. Az orosz állampolgár
kommunikációs központokról,
a NATO romániai katonai bázisairól,
a hadsereg, a rendőrség és a nemzetbiztonsági intézmények székházairól,
valamint kritikus infrastruktúráról készített fényképeket és videófelvételeket.
A SRI szerint az ügyben használt módszer hasonlít azokra az orosz hátterű szabotázsakciókra, amelyeket 2024-ben és 2025-ben lelepleztek Romániában és más európai országokban – ismerteti az Agerpres.
A közlemény szerint az orosz állampolgárt egy közvetítő utasította arra, hogy katonai-stratégiai jelentőségű célpontokról készítsen fotókat és videókat, köztük a Románia területén tartózkodó ukrán Antonov teherszállító repülőgépekről.
Az SRI azt is közölte, hogy Oroszország továbbra is kiszolgáltatott helyzetű személyeket bíz meg ilyen küldetésekkel.
Őrizetbe vett kedden a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) egy 40 éves orosz állampolgárt, akit szabotázscselekmények előkészítésével gyanúsítanak.
A DIICOT közleménye szerint a férfi 2026 februárja és júliusa között egy titkosított csevegőalkalmazáson keresztül kapta az utasításokat. A vele kapcsolatot tartó személy közvetlen irányításával
Az ügyészség szerint a gyanúsított romániai katonai bázisokat figyelt meg: fotókat készített és küldött tovább a román és a NATO-csapatok haditechnikájáról, valamint a katonák és a harci járművek mozgásáról.
Az orosz állampolgár Kolozs, Konstanca, Călărași és Ilfov megyében, valamint Bukarestben figyelt meg támaszpontokat. A DIICOT szerint
Az ügyészség közölte, hogy kezdeményezik a bukaresti ítélőtáblánál a férfi 30 napos előzetes letartóztatását.
Az akciót a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) információkkal, a katonai hírszerzés (DGIA) pedig szakmai támogatással segítette.
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