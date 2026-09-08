Itt az új Dacia Spring, amivel ki lehet tűnni a városban

Megérkezett az új Dacia Spring, amely a gyártó szerint „csak egyetlen részletet tartott meg a régi Springből: a nevét”.

Székelyhon 2026. szeptember 08., 15:032026. szeptember 08., 15:03 2026. szeptember 08., 15:072026. szeptember 08., 15:07

Az új Dacia Spring minden szempontból valódi forradalom a román márka számára – írja az újonnan bemutatott autóról a Profit.ro újságírója, alá is támasztva kijelentését: mindenekelőtt ez az első alkalom, hogy a Dacia Európában elektromos autót gyárt, ráadásul egy nagyon jó minőségű platformmal;

másodszor a Spring 2 új belső kárpit- és anyagcsaláddal érkezik, amelyek érezhetően megváltoztatják majd a vásárlók benyomását;

végül de nem utolsósorban a Spring rendelkezik az A szegmens legnagyobb méreteivel: hosszabb, mint a Twingo, a Hyundai Inster, a Leapmotor T03, a Fiat 500e, és mindössze néhány centiméterre van az elektromos felsőbb szegmens fő szereplőitől, ahol a Renault 5, a BYD Dolphin Surf, a Citroen e-C3, a Fiat Grande Panda található. Ami a konkrét méreteket illeti: 3,85 méteres hosszával (15 cm-rel több mint a régi Spring), 1,74 méteres szélességével (+18 cm) és 337 literes csomagterével, amely az ülések lehajtásával 1283 literre bővíthető, az új Spring az A szegmens élére került.

Egyetlen részletet tartott meg a régi Springből: a nevét

– magyarázták a Dacia vezetői a párizsi bemutatón, megerősítve, hogy a Spring a Twingo platformját (RGEV small) használja, és ezzel együtt a szlovéniai Novo Mesto üzemében gyártják majd.

Dizájn szempontjából érdekes, hogy a Dacia-családhoz való tartozás diszkrét jegyei mellett crossover-vonalak jelennek meg az új modellnél, így

a végeredmény nemcsak a Spring 1-re, hanem a kínálat SUV-jaira is emlékeztet.