Itt az új Dacia Spring, amivel ki lehet tűnni a városban

Fotó: Dacia
Megérkezett az új Dacia Spring, amely a gyártó szerint „csak egyetlen részletet tartott meg a régi Springből: a nevét”.
2026. szeptember 08., 15:032026. szeptember 08., 15:03
2026. szeptember 08., 15:072026. szeptember 08., 15:07
Az új Dacia Spring minden szempontból valódi forradalom a román márka számára – írja az újonnan bemutatott autóról a Profit.ro újságírója, alá is támasztva kijelentését:
mindenekelőtt ez az első alkalom, hogy a Dacia Európában elektromos autót gyárt, ráadásul egy nagyon jó minőségű platformmal;
másodszor a Spring 2 új belső kárpit- és anyagcsaláddal érkezik, amelyek érezhetően megváltoztatják majd a vásárlók benyomását;
végül de nem utolsósorban a Spring rendelkezik az A szegmens legnagyobb méreteivel: hosszabb, mint a Twingo, a Hyundai Inster, a Leapmotor T03, a Fiat 500e, és mindössze néhány centiméterre van az elektromos felsőbb szegmens fő szereplőitől, ahol a Renault 5, a BYD Dolphin Surf, a Citroen e-C3, a Fiat Grande Panda található.
Ami a konkrét méreteket illeti: 3,85 méteres hosszával (15 cm-rel több mint a régi Spring), 1,74 méteres szélességével (+18 cm) és 337 literes csomagterével, amely az ülések lehajtásával 1283 literre bővíthető, az új Spring az A szegmens élére került.
– magyarázták a Dacia vezetői a párizsi bemutatón, megerősítve, hogy a Spring a Twingo platformját (RGEV small) használja, és ezzel együtt a szlovéniai Novo Mesto üzemében gyártják majd.
Dizájn szempontjából érdekes, hogy a Dacia-családhoz való tartozás diszkrét jegyei mellett crossover-vonalak jelennek meg az új modellnél, így
A belső tér is jól mutat, legalábbis az újságírók előtt kiállított Journey változaton, amelyben a műszerfal elegánsabb anyagokat kapott, az üléseket modern kárpit borítja, a fizikai kezelőszervek szintén gondosan megtervezettek, és még a kemény műanyagok is, amelyek ebben a szegmensben elkerülhetetlenek, kellemesek a szemnek és az érintésnek.
A Dacia képviselői szerint a belépő Expression változat esetében „18 ezer euró alatt” indul az ár, a magasabb felszereltségű változat esetében pedig „20 ezer euró alatt”.
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