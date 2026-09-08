Felborult egy teherautó Segesvárnál, lezárták a forgalmat

Felborult egy teherautó a 60-as európai úton, Segesvár Marosvásárhely felőli bejáratánál kedd délután.

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A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a teherautóban tartózkodó két ember saját erejéből hagyta el a járművet. Állapotukat a helyszínen a rohammentők (SMURD) egysége vizsgálja.

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A balesethez egy tűzoltóautót is kivezényeltek.

Az úton jelenleg mindkét menetirányban lezárták a forgalmat.