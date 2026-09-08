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PISA-tesztek: a romániai diákok közel fele a minimális kompetenciaszintet sem éri el

Képünk illusztráció • Fotó: Freepik

Képünk illusztráció

Fotó: Freepik

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Tovább romlottak a romániai diákok eredményei a PISA-teszteken, közel felük a minimális kompetenciaszintet sem éri el. Daniel David korábbi oktatási miniszter arra figyelmeztet, hogy a funkcionális analfabetizmus nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet az ország számára.

Székelyhon

2026. szeptember 08., 15:552026. szeptember 08., 15:55

2026. szeptember 08., 15:592026. szeptember 08., 15:59

A román sajtó szerint a 2025-ös PISA-felmérés adatai aggodalomra adnak okot, ugyanis matematikából, természettudományokból és szövegértésből is romlottak a román diákok eredményei a korábbi, 2022-es teljesítményhez képest – írja az MTI.

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A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországainak átlagához képest Románia gyengén teljesített, míg uniós szinten csak Bulgáriát és Ciprust előzi meg. Matematikából Románia átlagpontszáma 419 volt, szövegértésből 413, természettudományokból 425 pontot ért el, míg az OECD-átlag mindhárom területen 460-480 körül mozgott.

A legaggasztóbb a román sajtó szerint, hogy a 2025-ös PISA-teszten

a romániai diákok több mint fele – 52 százalék – matematikából a legalacsonyabb kompetenciaszint alatt teljesített.

Szövegértésnél is ehhez közelít az arány: a 15 éves romániai diákok 48 százaléka itt sem érte el a minimális értéket. Természettudományokból 46 százalékuk nem rendelkezik a mindennapi élethez szükséges alapismeretekkel. Románia a digitális kompetenciák alkalmazása terén is átlag alatt teljesített, e téren a diákok 60 százaléka számít funkcionális analfabétának – írta az adatokat elemző írásában az Edupedu.ro oktatási szakportál.

Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter az eredmények bukaresti ismertetése után úgy nyilatkozott:

nagyon sok még a tennivaló a román oktatási rendszerben

ahhoz, hogy a diákok megértsék, amit az iskolában tanulnak és alkalmazni is tudják a mindennapokban, jövőbeli munkahelyükön. A tárcavezető a román oktatási rendszerben az elmúlt időszakban történt fejlesztéseket is ismertette.

Arra is rámutatott, hogy a felmérés során Romániát az OECD-tagállamokhoz hasonlítják, miközben az ország még nem tagja a szervezetnek.

A romániai eredmények aggasztó voltára több román szakpolitikus is felhívta a figyelmet. Daniel David korábbi oktatási miniszter, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem dékánja blogján arra figyelmeztetett, hogy

a funkcionális analfabetizmus nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet az ország számára.

Az az ország, ahol ennyire magas a funkcionális analfabéták aránya, könnyen az összeesküvés- és rendszerellenes elméletekkel manipulálók áldozatává válik, továbbá a gazdasága is kevésbé lesz versenyképes – figyelmeztetett.

Úgy értékelt, hogy a romániai oktatási rendszerben paradigmaváltásra van szükség, enélkül az oktatásra fordított erőforrások is csak további anomáliákat szülnek.

Mircea Miclea korábbi oktatási miniszter szerint a PISA-tesztek eredményeinek „sokkolnia kellene a hatóságokat”. Arra is rámutatott, hogy az eredmények alapján Romániában nagyon nagy a szakadék az elitiskolák és a többi tanintézet között, és a diákok teljesítménye felerészben nem is a képességeiktől függ, hanem attól, hogy milyen környezetben tanulnak. Rámutatott: az iskolák közötti egyenlőtlenség később a társadalomban is törésvonalakat eredményezhet.

Belföld Oktatás Tanügy
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