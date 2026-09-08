Megvan hogy kik fogják nyílt pályázaton kiválasztani a közmédia új vezetését

A közmédia és az MTI új, állandó vezetőjévé olyan szakembereket kell választani, akik szakmai teljesítményük alapján nyerik el a megbízatásukat – jelentette ki kedden Tarr Zoltán.

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Az új vezetőknek nem a kormány, hanem a nyilvánosság felé kell elszámolniuk; ez lesz a feladata a Független Közmédia Testületnek – hangsúlyozta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon, azt követően, hogy az Országgyűlés kedden megválasztotta a testület első hat tagját.

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Bejegyzésében Tarr Zoltán azt írta: az első tagok megválasztásával létrejött az az intézmény, amelynek egyik legfontosabb feladata, hogy valódi garanciát jelentsen a közmédia szakmai és politikai függetlenségére.

A munka pedig most kezdődik igazán. A következő időszakban