Megvan hogy kik fogják nyílt pályázaton kiválasztani a közmédia új vezetését

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
A közmédia és az MTI új, állandó vezetőjévé olyan szakembereket kell választani, akik szakmai teljesítményük alapján nyerik el a megbízatásukat – jelentette ki kedden Tarr Zoltán.
Az új vezetőknek nem a kormány, hanem a nyilvánosság felé kell elszámolniuk; ez lesz a feladata a Független Közmédia Testületnek – hangsúlyozta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon, azt követően, hogy az Országgyűlés kedden megválasztotta a testület első hat tagját.
Bejegyzésében Tarr Zoltán azt írta: az első tagok megválasztásával létrejött az az intézmény, amelynek egyik legfontosabb feladata, hogy valódi garanciát jelentsen a közmédia szakmai és politikai függetlenségére.
A munka pedig most kezdődik igazán. A következő időszakban
„Olyan rendszert építünk, amelyben van szakmai kontroll, átlátható gazdálkodás és számonkérhető vezetés” – fogalmazott a politikus, aki egyben gratulált Bálint Viktornak, Hargitai Miklósnak, Kollár Árpádnak, Sükösd Miklósnak és Szabó Györgynek a megválasztásukhoz a Független Közmédia Testület tagjává.
Tarr Zoltán „külön gratulált” és jó munkát kívánt Bayer Juditnak, a testület elnökének.
A Független Közmédia Testület kilenc helyéből hatot betöltött kedden az Országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormányoldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bayer Judit lesz a közszolgálati függetlenség védelmét feladatul kapó grémium elnöke.
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