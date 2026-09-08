A PSD és az AUR megszavazták: ideiglenes vezetőket nevezett ki a parlament a közrádió és a köztelevízió élére

Keddi együttes ülésükön a parlament házbizottságai jóváhagyták a Román Rádiótársaság (SRR) és a Román Televíziótársaság (SRTv) új ideiglenes vezetőit.

Székelyhon 2026. szeptember 08., 17:302026. szeptember 08., 17:30 2026. szeptember 08., 17:302026. szeptember 08., 17:30

A közrádió elnök-vezérigazgatói tisztségével Răzvan Dincát bízták meg, a köztelevízió vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke pedig Sorina Matei újságíró lesz. Hirdetés Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond az ülés után elmondta, hogy

a házbizottságok az alkotmánybíróság döntése nyomán neveztek ki ideiglenes vezetőket a két médiaintézmény élére.

„Nem hangzott el semmilyen indoklás, csak bejelentették a neveket. (...) A Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség pedig megszavazta a jelölteket” – nyilatkozta Csoma. Az alkotmánybíróság április 29-én helyt adott az AUR beadványainak, és

alkotmányellenesnek nyilvánította a közszolgálati televízió és rádió igazgatótanácsi tagjainak kinevezéséről szóló parlamenti határozatokat.

A testület akkor megállapította, hogy a két intézmény igazgatótanácsában a parlamenti frakciók számára fenntartott nyolc helyet a törvényhozás politikai összetételének és az egyes frakciók parlamenti súlyának megfelelően jelölt személyekkel kellett volna betölteni. Az AUR hangsúlyozta, hogy a határozatok kihirdetése óta 127 naptári nap telt el, miközben az alkotmánybírósági döntések írásba foglalásának határideje legfeljebb 30 nap. Ez május 29-én lejárt, tehát a késedelem már 97 napos. A párt rámutatott, hogy a határozatok közzétételének elmaradása miatt az alkotmányellenesnek nyilvánított kinevezések következményei továbbra is fennállnak, és sérül a parlamenti frakciók arányos képviselethez való joga. Az AUR azt is kérte az alkotmánybíróságtól, hogy tájékoztassa parlamenti frakcióit az indoklások elkészítésének jelenlegi állásáról és a közzétételre való továbbítás várható időpontjáról. A PSD és az AUR megállapodott a közrádió és a köztelevízió ideiglenes vezetőiről Petrișor Peiu kedden elismerte, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) előzetesen megállapodott a Szociáldemokrata Párttal (PSD) a közrádió és a köztelevízió kedden megszavazott ideiglenes vezetőiről. Az AUR szenátusi frakcióvezetője a parlamentben a sajtónak elmondta, hogy

George Simion utasítására javasolta Sorina Matei újságírót a köztelevízió élére.

„A nevet a pártelnöktől kaptam. Én nem akar beleszólni ebbe a kérdésbe, mert nem vagyok szakértője a területnek” – tette hozzá. Arra a kérdésre, tudta-e, hogy az AUR tévéelnökjelöltjét a PSD is fogja támogatni a parlament házbizottságainak együttes ülésén, Peiu azt válaszolta: tudta, hiszen

az AUR is megszavazta a PSD rádióelnökjelöltjét.

Amikor az újságírók rákérdeztek, hogy ezek szerint megállapodás volt a PSD és az AUR között, Peiu igennel válaszolt: „Ebben a kérdésben igen, természetesen”. A két párt közötti esetleges kormányalakítási tárgyalásokról a frakcióvezető kijelentette, hogy várják a szociáldemokraták meghívását. De elvárják, hogy ezek a találkozók átláthatóak legyenek.

Sorin Grindeanu PSD-elnök korábban azt mondta, hogy nem akarnak tárgyalni az AUR-ral egy új kormányról. Most nyilvánosan kellene bejelentenie, ha mégis egyeztetésre hív minket”