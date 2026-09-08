A PSD és az AUR megszavazták: ideiglenes vezetőket nevezett ki a parlament a közrádió és a köztelevízió élére

Fotó: Cdep.ro
Keddi együttes ülésükön a parlament házbizottságai jóváhagyták a Román Rádiótársaság (SRR) és a Román Televíziótársaság (SRTv) új ideiglenes vezetőit.
2026. szeptember 08., 17:302026. szeptember 08., 17:30
2026. szeptember 08., 17:302026. szeptember 08., 17:30
A közrádió elnök-vezérigazgatói tisztségével Răzvan Dincát bízták meg, a köztelevízió vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke pedig Sorina Matei újságíró lesz.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond az ülés után elmondta, hogy
„Nem hangzott el semmilyen indoklás, csak bejelentették a neveket. (...) A Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség pedig megszavazta a jelölteket” – nyilatkozta Csoma.
Az alkotmánybíróság április 29-én helyt adott az AUR beadványainak, és
A testület akkor megállapította, hogy a két intézmény igazgatótanácsában a parlamenti frakciók számára fenntartott nyolc helyet a törvényhozás politikai összetételének és az egyes frakciók parlamenti súlyának megfelelően jelölt személyekkel kellett volna betölteni.
Az AUR hangsúlyozta, hogy a határozatok kihirdetése óta 127 naptári nap telt el, miközben az alkotmánybírósági döntések írásba foglalásának határideje legfeljebb 30 nap. Ez május 29-én lejárt, tehát a késedelem már 97 napos.
A párt rámutatott, hogy a határozatok közzétételének elmaradása miatt az alkotmányellenesnek nyilvánított kinevezések következményei továbbra is fennállnak, és sérül a parlamenti frakciók arányos képviselethez való joga.
Az AUR azt is kérte az alkotmánybíróságtól, hogy tájékoztassa parlamenti frakcióit az indoklások elkészítésének jelenlegi állásáról és a közzétételre való továbbítás várható időpontjáról.
Petrișor Peiu kedden elismerte, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) előzetesen megállapodott a Szociáldemokrata Párttal (PSD) a közrádió és a köztelevízió kedden megszavazott ideiglenes vezetőiről.
Az AUR szenátusi frakcióvezetője a parlamentben a sajtónak elmondta, hogy
„A nevet a pártelnöktől kaptam. Én nem akar beleszólni ebbe a kérdésbe, mert nem vagyok szakértője a területnek” – tette hozzá.
Arra a kérdésre, tudta-e, hogy az AUR tévéelnökjelöltjét a PSD is fogja támogatni a parlament házbizottságainak együttes ülésén, Peiu azt válaszolta: tudta, hiszen
Amikor az újságírók rákérdeztek, hogy ezek szerint megállapodás volt a PSD és az AUR között, Peiu igennel válaszolt: „Ebben a kérdésben igen, természetesen”.
A két párt közötti esetleges kormányalakítási tárgyalásokról a frakcióvezető kijelentette, hogy várják a szociáldemokraták meghívását. De elvárják, hogy ezek a találkozók átláthatóak legyenek.
– nyilatkozta Peiu.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
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