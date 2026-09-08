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Jóval kevesebb új autót írattak forgalomba idén augusztusban tavaly ilyenkorhoz képest

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Augusztusban 37 százalékkal kevesebb új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 azonos hónapjában – derül ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének (APIA) kedden közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. szeptember 08., 18:032026. szeptember 08., 18:03

Az Agerpres által ismertetett összesítés szerint a környezetkímélő autók értékesítése éves összevetésben 31 százalékkal csökkent.

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Üzemanyagtípus szerint a benzines autók forgalomba helyezése 43 százalékkal csökkent augusztusban éves összevetésben, piaci részesedésük 30 százalék volt. A dízelautók 54 százalékos visszaesést könyveltek el, és a piac 4,7 százalékát tették ki.

A mild hibrid hajtású személygépkocsik forgalomba helyezése szintén 43 százalékkal csökkent, piaci részesedésük 21,5 százalék volt.

Az elektromos autók – vagyis a külső forrásból tölthető tisztán elektromos és plug-in hibrid modellek, valamint a nem tölthető mild és teljes hibridek – augusztusban együtt a romániai piac 65 százalékát adták, így

messze meghaladták a benzines és dízelautók együttes részesedését.

A tisztán elektromos autók piaci részesedése 7 százalék volt, a plug-in hibrideké pedig 15,5 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 6,5 százalékról.

Idén eddig a három legnagyobb számban értékesített tisztán elektromos modell a Tesla Model Y volt 873 darabbal, ami 273 százalékos növekedés az előző évhez képest.

A Tesla Modelből 3 670 darabot, a BYD Dolphin Surf modellből 614 darabot adtak el.

A plug-in hibridek között a BYD Seal U DM-i vezet 977 darabbal, ezt a Toyota RAV4 követi 769 darabbal, majd a Chery Tiggo 9 558 darabbal.

Az APIA statisztikái szerint az első nyolc hónapban 75 836 új autót helyeztek forgalomba az országban, 5,5 százalékkal kevesebbet, mint a múlt év azonos időszakában. A tisztán elektromos járművekből viszont 57 százalékkal, a plug-in hibridekből pedig 71 százalékkal többet adtak el júliusban.

Idézet
Ez azt mutatja, hogy nőtt a fogyasztók érdeklődése környezetkímélő autók iránt. Ez a szegmens júliusban már a piac 60 százalékát tett ki”

– idézte a közlemény az APIA elnökét, Dan Vardiét.

Az idei hetedik hónapban a Dacia értékesítette a legtöbb személyautót, 3286 darabot, aztán a Toyota (1238) és a Skoda (802) következett a sorban.

A legkelendőbb modell a Dacia Logan (1260 darab), a Dacia Sandero (896) és a Dacia Duster Corolla (725) volt.

Belföld Gazdaság
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