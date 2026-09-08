Jóval kevesebb új autót írattak forgalomba idén augusztusban tavaly ilyenkorhoz képest

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Fotó: Pinti Attila
Augusztusban 37 százalékkal kevesebb új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 azonos hónapjában – derül ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének (APIA) kedden közzétett adataiból.
Az Agerpres által ismertetett összesítés szerint a környezetkímélő autók értékesítése éves összevetésben 31 százalékkal csökkent.
Üzemanyagtípus szerint a benzines autók forgalomba helyezése 43 százalékkal csökkent augusztusban éves összevetésben, piaci részesedésük 30 százalék volt. A dízelautók 54 százalékos visszaesést könyveltek el, és a piac 4,7 százalékát tették ki.
A mild hibrid hajtású személygépkocsik forgalomba helyezése szintén 43 százalékkal csökkent, piaci részesedésük 21,5 százalék volt.
Az elektromos autók – vagyis a külső forrásból tölthető tisztán elektromos és plug-in hibrid modellek, valamint a nem tölthető mild és teljes hibridek – augusztusban együtt a romániai piac 65 százalékát adták, így
A tisztán elektromos autók piaci részesedése 7 százalék volt, a plug-in hibrideké pedig 15,5 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 6,5 százalékról.
Idén eddig a három legnagyobb számban értékesített tisztán elektromos modell a Tesla Model Y volt 873 darabbal, ami 273 százalékos növekedés az előző évhez képest.
A plug-in hibridek között a BYD Seal U DM-i vezet 977 darabbal, ezt a Toyota RAV4 követi 769 darabbal, majd a Chery Tiggo 9 558 darabbal.
Az APIA statisztikái szerint az első nyolc hónapban 75 836 új autót helyeztek forgalomba az országban, 5,5 százalékkal kevesebbet, mint a múlt év azonos időszakában. A tisztán elektromos járművekből viszont 57 százalékkal, a plug-in hibridekből pedig 71 százalékkal többet adtak el júliusban.
– idézte a közlemény az APIA elnökét, Dan Vardiét.
Az idei hetedik hónapban a Dacia értékesítette a legtöbb személyautót, 3286 darabot, aztán a Toyota (1238) és a Skoda (802) következett a sorban.
A legkelendőbb modell a Dacia Logan (1260 darab), a Dacia Sandero (896) és a Dacia Duster Corolla (725) volt.
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