Ferenc pápától ajándékba kapott rózsafüzér is bekerült a delnei időkapszulába

Helyére emelték a csíkdelnei Keresztelő Szent János-templom toronygömbjét és keresztjét kedd délben, ezzel lezárult a 15. századi műemléképület 2023 tavaszán kezdődött külső felújítása. A toronygömbbe időkapszulát helyeztek, üzenve az utókornak.

Székelyhon 2026. szeptember 08., 18:402026. szeptember 08., 18:40 2026. szeptember 08., 20:482026. szeptember 08., 20:48

A felújítás zárómozzanata előtt Csíki Szabolcs delnei plébános köszönetet mondott többek között Molnár Dénes, Dobos Levente, Erőss Zsolt, Katona Gábor és Gurzó Levente helyreállításban nyújtott segítségéért, valamint kiemelte a decemberben elhunyt Tövissi Zsolt műépítész támogatását. Hirdetés A templomtoronyról idén tavasszal távolították el az 1904-es keresztet és gömböt, ám meglepetésre nem találtak benne időkapszulát.

Fotó: Borbély Fanni

A plébános a helyi közösség idősebb tagjaival folytatott beszélgetések során arra a következtetésre jutott, hogy noha minden bizonnyal volt korábban emléktartály, az valószínűleg az 1970-81 között zajlott felújítások alatt „avatatlan kezekbe került”. korábban írtuk Ahol a mező visszhangozza a harangszót | Templomtúra A delnei templom nemcsak építészeti és művészettörténeti érték, hanem a megmaradás szimbóluma is: falai a régmúlt korok embereinek hitéről, az erdélyi katolikus közösségek összefogásáról, a vészterhes idők ellenére is kitartó székelységről mesélnek. A toronygömb kedden viszont új időkapszulával egészült ki, benne egy levéllel, amelyben a plébánia beszámolója szerepel a jelenlegi egyházi közösségről, helyet kapott továbbá Benő Botond levele az utókornak, továbbá Benő Zsanett és Hompoth Anita rajzai.

Fotó: Borbély Fanni

Emellett Csíki Szabolcs plébános személyes adománya, egy Ferenc pápa által a 2019-es csíksomlyói látogatása alkalmából ajándékozott rózsafüzér is az időkapszulába került,

akárcsak egy érem Ferenc pápáról, egy másik pénzérem pedig XIV. Leó pápáról, továbbá aktuális pénzérmék, egy Márton Áron püspökről készült kép – hiszen a hitvalló főpásztor 130 éve született –, valamint az idei elsőáldozókkal készült képek.

Fotó: Borbély Fanni

A tárgyak sorát egy alvó Szent József-szobor zárja, kérve a Szent Család őrét, hogy álmodjon a közösség jövőjéről. Az új toronykeresztet Ft. Bálint Emil főesperes-plébános áldotta meg az idei templombúcsú alkalmával.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni