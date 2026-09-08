Ferenc pápától ajándékba kapott rózsafüzér is bekerült a delnei időkapszulába

Helyére emelték a csíkdelnei Keresztelő Szent János-templom toronygömbjét és keresztjét kedd délben, ezzel lezárult a 15. századi műemléképület 2023 tavaszán kezdődött külső felújítása. A toronygömbbe időkapszulát helyeztek, üzenve az utókornak.
2026. szeptember 08., 18:402026. szeptember 08., 18:40
2026. szeptember 08., 20:482026. szeptember 08., 20:48
A felújítás zárómozzanata előtt Csíki Szabolcs delnei plébános köszönetet mondott többek között Molnár Dénes, Dobos Levente, Erőss Zsolt, Katona Gábor és Gurzó Levente helyreállításban nyújtott segítségéért, valamint kiemelte a decemberben elhunyt Tövissi Zsolt műépítész támogatását.
A templomtoronyról idén tavasszal távolították el az 1904-es keresztet és gömböt, ám meglepetésre nem találtak benne időkapszulát.
Fotó: Borbély Fanni
A plébános a helyi közösség idősebb tagjaival folytatott beszélgetések során arra a következtetésre jutott, hogy noha minden bizonnyal volt korábban emléktartály, az valószínűleg az 1970-81 között zajlott felújítások alatt „avatatlan kezekbe került”.
A delnei templom nemcsak építészeti és művészettörténeti érték, hanem a megmaradás szimbóluma is: falai a régmúlt korok embereinek hitéről, az erdélyi katolikus közösségek összefogásáról, a vészterhes idők ellenére is kitartó székelységről mesélnek.
A toronygömb kedden viszont új időkapszulával egészült ki, benne egy levéllel, amelyben a plébánia beszámolója szerepel a jelenlegi egyházi közösségről, helyet kapott továbbá Benő Botond levele az utókornak, továbbá Benő Zsanett és Hompoth Anita rajzai.
Fotó: Borbély Fanni
akárcsak egy érem Ferenc pápáról, egy másik pénzérem pedig XIV. Leó pápáról, továbbá aktuális pénzérmék, egy Márton Áron püspökről készült kép – hiszen a hitvalló főpásztor 130 éve született –, valamint az idei elsőáldozókkal készült képek.
Fotó: Borbély Fanni
A tárgyak sorát egy alvó Szent József-szobor zárja, kérve a Szent Család őrét, hogy álmodjon a közösség jövőjéről.
Az új toronykeresztet Ft. Bálint Emil főesperes-plébános áldotta meg az idei templombúcsú alkalmával.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Pinti Attila
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