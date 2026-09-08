Nem elég hogy ingyen dolgoztattak kiszolgáltatott embereket, még a nyugdíjukat is megszerezték

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Fotó: Police.hu
Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emeltek vádat egy férfi és élettársa ellen, akik kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket költöztettek magukhoz, ingyen dolgoztatták őket és elvették a nyugdíjukat a magyarországi Veszprém vármegyében.
Az esetről a Veszprém Vármegyei Főügyészség tájékoztatta kedden az MTI-t .
A vádirat szerint a Sümeg környéki településen élő pár több éven keresztül
Alkalmi munkákat végeztettek velük, a munkáért járó pénzt azonban nem fizették ki.
Az egyik sértett 2022-ben fél évig egy zalaegerszegi gyárban takarított közösen a vádlott nővel, a munkabérét azonban a vádlott vette fel és nem adta át neki. A sértett későbbi lomtalanítási és lakásfelújítási munkáinak ellenértékét sem kapta meg. A nő később azt is elérte, hogy
Egy másik sértettnek a férfi munkát, fizetést, szállást és ellátást ígért, majd a házuk kazánházába költöztette. Az általa végzett munkákért nem fizetett, a nő pedig ez esetben is megtévesztéssel érte el, hogy a sértett nyugdíja az ő gyermekének számlájára érkezzen.
A vádlottak egy harmadik sértett nyugdíját is megszerezték.
– áll a közleményben.
Az ügyészség mindkét vádlottra fegyházbüntetés kiszabását és vagyonelkobzást indítványozott. A férfival szemben emellett egy korábban felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását, valamint a korábbi feltételes szabadságra bocsátás megszüntetését is kezdeményezték a Veszprémi Törvényszéknél.
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