Nem elég hogy ingyen dolgoztattak kiszolgáltatott embereket, még a nyugdíjukat is megszerezték

Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emeltek vádat egy férfi és élettársa ellen, akik kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket költöztettek magukhoz, ingyen dolgoztatták őket és elvették a nyugdíjukat a magyarországi Veszprém vármegyében.

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A vádirat szerint a Sümeg környéki településen élő pár több éven keresztül

Az esetről a Veszprém Vármegyei Főügyészség tájékoztatta kedden az MTI-t .

hajléktalan, illetve idős embereket vett rá arra, hogy költözzenek hozzájuk.

Az egyik sértett 2022-ben fél évig egy zalaegerszegi gyárban takarított közösen a vádlott nővel, a munkabérét azonban a vádlott vette fel és nem adta át neki. A sértett későbbi lomtalanítási és lakásfelújítási munkáinak ellenértékét sem kapta meg. A nő később azt is elérte, hogy

Alkalmi munkákat végeztettek velük, a munkáért járó pénzt azonban nem fizették ki.

Egy másik sértettnek a férfi munkát, fizetést, szállást és ellátást ígért, majd a házuk kazánházába költöztette. Az általa végzett munkákért nem fizetett, a nő pedig ez esetben is megtévesztéssel érte el, hogy a sértett nyugdíja az ő gyermekének számlájára érkezzen.

A vádlottak egy harmadik sértett nyugdíját is megszerezték.