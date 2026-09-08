Halálra gázoltak egy 68 éves férfit Marosvásárhelyen

Az úttesten, a földön feküdt az a férfi, akit hétfőn késő este elgázoltak Marosvásárhelyen a Bodoni utcában.

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A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóirodájának tájékoztatása szerint hétfőn 22 óra körül értesítették őket, hogy Marosvásárhelyen a Bodoni utcában baleset történt.

egy 55 éves férfi vezette azt a személygépkocsit, amivel elgázoltak egy férfit, aki az úttesten feküdt.

Az áldozat életét vesztette. Mivel az elhunyt személyazonossága a baleset időpontjában nem volt ismert, a rendőrök elkezdték az azonosításához szükséges intézkedéseket. A holttestet boncolás, valamint a halál okának megállapítása céljából elszállították.

A gépkocsivezetőt alkoholszondával ellenőrizték, a légalkohol-vizsgálat eredménye negatív lett.

Kedden a rendőrök megállapították az elhunyt személyazonosságát, egy 63 éves férfiról van szó.

A gépkocsivezető ellen büntetőeljárás indítottak gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.