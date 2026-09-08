Halálra gázoltak egy 68 éves férfit Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Az úttesten, a földön feküdt az a férfi, akit hétfőn késő este elgázoltak Marosvásárhelyen a Bodoni utcában.
2026. szeptember 08., 17:362026. szeptember 08., 17:36
2026. szeptember 08., 17:382026. szeptember 08., 17:38
A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóirodájának tájékoztatása szerint hétfőn 22 óra körül értesítették őket, hogy Marosvásárhelyen a Bodoni utcában baleset történt.
A helyszínen végzett elsődleges vizsgálatok alapján
Az áldozat életét vesztette. Mivel az elhunyt személyazonossága a baleset időpontjában nem volt ismert, a rendőrök elkezdték az azonosításához szükséges intézkedéseket. A holttestet boncolás, valamint a halál okának megállapítása céljából elszállították.
A gépkocsivezetőt alkoholszondával ellenőrizték, a légalkohol-vizsgálat eredménye negatív lett.
Kedden a rendőrök megállapították az elhunyt személyazonosságát, egy 63 éves férfiról van szó.
A gépkocsivezető ellen büntetőeljárás indítottak gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.