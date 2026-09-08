Amíg nálunk már hűvösek a reggelek, addig az ország nyugati felében még kánikulariasztás van

Fotó: Pixabay
Sárga jelzésű hőségriasztás alatt áll fog állni szerdán az ország nyugati, északnyugati és délnyugati részének tíz megyéje – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
2026. szeptember 08., 16:332026. szeptember 08., 16:33
2026. szeptember 08., 16:342026. szeptember 08., 16:34
A kedden kibocsátott előrejelzés szerint szerdán rendkívüli magas hőmérsékleti értékekre és helyenként kánikulára lehet számítani a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban és Nyugat-Erdélyben – ismerteti az Agerpres.
A következő megyékre érvényes a riasztás: Máramaros, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Bihar, Fehér, Arad, Hunyad, Temes és Krassó-Szörény.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
szóljon hozzá!