Amíg nálunk már hűvösek a reggelek, addig az ország nyugati felében még kánikulariasztás van

Sárga jelzésű hőségriasztás alatt áll fog állni szerdán az ország nyugati, északnyugati és délnyugati részének tíz megyéje – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

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A kedden kibocsátott előrejelzés szerint szerdán rendkívüli magas hőmérsékleti értékekre és helyenként kánikulára lehet számítani a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban és Nyugat-Erdélyben – ismerteti az Agerpres.

A nappali csúcsértékek 30 és 35 Celsius-fok között alakulnak, a Nyugati-alföldön lesz a legnagyobb a hőség.