Magyarország kiutasított tíz orosz diplomatát, Moszkva kemény választ ígér

A kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról – jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook-oldalán.

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Bejegyzésében Orbán Anita azt írta: utasítására a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint

az orosz képviselet tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, s ez

A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot – fűzte hozzá.

nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását.

„Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett” – idézi Orbán Anita bejgyzését az MTI.

Magyar Péter: nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását

Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását – jelentette ki a miniszterelnök kedden az Országgyűlés ülésén, azzal kapcsolatban, hogy a kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról.

Magyar Péter egy fideszes napirend előtti felszólalásra reagálva felolvasta a külügyminiszter kedden a Facebookon közzétett bejegyzését, majd elmondta: ellentétben az előző kormányzattal,