Magyarország kiutasított tíz orosz diplomatát, Moszkva kemény választ ígér

Fotó: Máthé Zoltán/MTI
A kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról – jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook-oldalán.
Bejegyzésében Orbán Anita azt írta: utasítására a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint
A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot – fűzte hozzá.
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, s ez
„Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett” – idézi Orbán Anita bejgyzését az MTI.
Nem tűrjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország szuverenitását – jelentette ki a miniszterelnök kedden az Országgyűlés ülésén, azzal kapcsolatban, hogy a kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról.
Magyar Péter egy fideszes napirend előtti felszólalásra reagálva felolvasta a külügyminiszter kedden a Facebookon közzétett bejegyzését, majd elmondta: ellentétben az előző kormányzattal,
és ha kell diplomáciai eszközökkel meg is védik az ország függetlenségét és szuverenitását.
Oroszország kemény és „a budapesti ruszofób lobbi számára fájdalmas” választ fog adni – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügy szóvivő kedden az MTI-nek.
A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette: „Ezt meg fogják tudni”.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
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A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
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