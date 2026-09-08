A légtér megfigyelésére két spanyol F-18-as vadászgép is felszállt.

Drónészlelés miatt függesztették fel kedden a iași-i repülőtér járatait, miután Ro-Alert riasztás figyelmeztetett a lezuhanó tárgyak veszélyére. Öt megye lakói kaptak riasztást, a légtér megfigyelésére két spanyol F-18-as is felszállt.

Székelyhon 2026. szeptember 08., 18:232026. szeptember 08., 18:23

A járatokat egyelőre nem törölték, hanem a helyzet tisztázásáig felfüggesztették – közölte az Agerpres hírügynökséggel Romeo Vatră, a iași-i repülőtér igazgatója. Constantin Dolachi-Pelin Iași megyei prefektus szerint

a drón a Moldovai Köztársaság felől lépett be Románia légterébe,

majd Iași megye déli része, illetve Vaslui megye északi része felé tartott. A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a hadsereg radarrendszere kedden 16 óra 47 perckor észlelte a drónt Roman városától mintegy 18 kilométerre északra. Hirdetés A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget, amely Ro-Alert üzenetek kiküldését rendelte el Iași, Suceava, Neamț és Botoșani megye, valamint Vaslui megye északi részének lakói számára. A riasztásban a hatóságok

arra kérték a lakosságot, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és húzódjanak pincékbe vagy polgári védelmi óvóhelyekre.

Ha ilyen nem áll rendelkezésre, azt tanácsolták, hogy maradjanak otthon, az ablakoktól és külső falaktól távol.

A légtér megfigyelésére két spanyol F-18-as vadászgép is felszállt