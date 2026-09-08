A légtér megfigyelésére két spanyol F-18-as vadászgép is felszállt.
Fotó: Román védelmi minisztérium
Drónészlelés miatt függesztették fel kedden a iași-i repülőtér járatait, miután Ro-Alert riasztás figyelmeztetett a lezuhanó tárgyak veszélyére. Öt megye lakói kaptak riasztást, a légtér megfigyelésére két spanyol F-18-as is felszállt.
A járatokat egyelőre nem törölték, hanem a helyzet tisztázásáig felfüggesztették – közölte az Agerpres hírügynökséggel Romeo Vatră, a iași-i repülőtér igazgatója.
Constantin Dolachi-Pelin Iași megyei prefektus szerint
majd Iași megye déli része, illetve Vaslui megye északi része felé tartott. A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a hadsereg radarrendszere kedden 16 óra 47 perckor észlelte a drónt Roman városától mintegy 18 kilométerre északra.
A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget, amely Ro-Alert üzenetek kiküldését rendelte el Iași, Suceava, Neamț és Botoșani megye, valamint Vaslui megye északi részének lakói számára. A riasztásban a hatóságok
Ha ilyen nem áll rendelkezésre, azt tanácsolták, hogy maradjanak otthon, az ablakoktól és külső falaktól távol.
16 óra 39 perckor a Mihail Kogălniceanu 57-es légibázisról. A repülőgépek a bázison légtérrendészeti szolgálatot teljesítenek.
Nem ez az első hasonló eset Vaslui megyében. Szeptember elsején egy lezuhant drónt találtak a megyei Viișoara község külterületén. A szakértők jelenleg is vizsgálják a drón típusát és a baleset pontos körülményeit. Az eset előtt akkor nem adtak ki Ro-Alert riasztást.
Egy lezuhant drónt találtak kedden a Vaslui megyei Viișoara község külterületén. Személyi sérülés nem történt.
Tavaly novemberben szintén drón zuhant le Vaslui megyében, Puiești községben. Akkor sem kaptak figyelmeztető üzenetet a térség lakói.
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