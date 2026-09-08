Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Helikon 100 – A köröket, a köröket ne hagyd – Kép és szó párbeszéde az Erdélyi Helikon képzőművészetében című kiállítás az egykori Helikon-közösséghez kapcsolódó műveken és dokumentumokon keresztül idézi fel ezt a korszakot. A kiállítás

annak a történelmi pillanatnak állít emléket, amikor 1926-ban báró Kemény János marosvécsi kastélyában létrejött az Erdélyi Helikon közössége.

Bár a Helikont elsősorban az irodalommal kapcsoljuk össze, a közösség szoros kapcsolatokat ápolt a képzőművészekkel is.

Hirdetés

A marosvásárhelyi kiállítás ezt a szó és kép között létrejövő párbeszédet állítja középpontba. A kiállítás megnyitója szeptember 11-én, pénteken 19 órakor lesz a Várgalériában. A tárlat október 18-ig lesz látogatható szerdától vasárnapig, 10-18 óra között. A részletekről az esemény Facebook-oldalán lehet tájékozódni.