Magyar Napokat szerveznek Szászrégenben
Fotó: Haáz Vince
Színes programokkal szervezik meg immár 13. alkalommal a Magyar Napokat Szászrégenben.
A többnapos program szerdán 17 órakor kezdődik, amikor történelmi sétára hívják az érdeklődőket Szászrégen és Magyarrégen összecsatolásának 100. évfordulója jegyében. A találkozó helyszíne: Magyarrégenben a kommunizmus áldozatainak emlékműve.
Csütörtökön 11 órától az Eugen Nicoară Művelődési Ház nagytermében a Csim-Bumm gyermekszínjátszó csoport Ezek vagyunk! címmel vidám, zenés előadást mutat be. Ugyanaznap 19 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata és a Yorick Stúdió Lázadni veletek akartam című produkcióját láthatja a közönség.
Pénteken 11 órától a DIO Házban Szászrégen és Magyarrégen összecsatolásának 100. évfordulójával kapcsolatos kisfilmeket vetítenek. 14 órától a művelődési ház nagytermében átadják az Örökláng díjakat.
Szombaton 9 órától kispályás focibajnokságot szerveznek, ahol Beresztelke, Gernyeszeg, Körtvélyfája, Magyaró, a Szászrégeni Öregfiúk és a helyi Rákóczi Szövetség csapatai mérik össze tudásukat. Szombaton gulyásfőző verseny is lesz és az estét Szabó Előd, Géczi Jancsi és Nagy Attila koncertje zárja.
Vasárnap 18 órától a művelődési ház nagytermében tartják a Magyar Napok gálaestjét, amikor életműdíjakat adnak át azoknak a szászrégenieknek, akik nevelő, oktató munkájukkal hozzájárultak a közösség és a város fejlődéséhez. Fellép: Thurzó Zoltán zongoraművész, a nagy Járom néptánccsoport.
A részletes programról az esemény Facebook-oldalán tájékozódhatnak az érdekeltek.
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