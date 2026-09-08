Kelemen Hunor szerint Grindeanu nem fogja felvetni a PSD–AUR közös kormányzását

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Kelemen Hunor szerint Sorin Grindeanu nem támogatja a PSD és az AUR közös kormányzását. Az RMDSZ elnöke a képviselőház elnökével folytatott keddi találkozó után nyilatkozta ezt.
2026. szeptember 08., 19:312026. szeptember 08., 19:31
2026. szeptember 08., 19:382026. szeptember 08., 19:38
Az RMDSZ elnöke kérdésre válaszolva elmondta, hogy Luca Niculescu lehetséges miniszterelnök-jelöltről nem beszélt a Szociáldemokrata Párt vezetőjével, de a külügyi államtitkár neve valóban felmerült korábbi politikai egyeztetéseken.
Kelemen szerint Grindeanuval és Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnökkel egyformán úgy gondolják, hogy
és a közvéleményben az a benyomás alakult ki, hogy a politikai osztály nem képes megszavazni egy kormányt – számol be az Agerpres. A politikus kijelentette: továbbra is azt szorgalmazza, hogy függetlenül Nicușor Dan döntésétől, az
Szerinte ehhez meg kellene állapodni néhány alapvető kérdésről: a jövő évi költségvetésről, a beruházásokról, a deficitcélról, valamint a még függőben lévő ügyekről, köztük akár közalkalmazotti bértörvényről.
Az RMDSZ elnöke szerint az új kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakítása a korábbi kormánypártok közös felelőssége, és erről a pártvezetőknek kellene egyeztetniük.
Kifejtette, hogy ha nem sikerül kormányt alakítani, akkor a parlamentben továbbra is alkalmi többségek állnak össze, amelyekben a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kerül meghatározó szerepbe. Szerinte
Arra a kérdésre, hogy meglebegtette-e a találkozón Sorin Grindeanu a PSD és az AUR közös kormányzásának forgatókönyvét, az RMDSZ elnök kijelentette:
Kelemen szerint jelenleg két miniszterelnök-jelölti forgatókönyv létezik: a PSD, illetve a PNL-USR-RMDSZ javaslata. „Más megoldásról nincs tudomásom” – jegyezte meg. Az is elmondta, hogy a múlt héten négyszemközti tárgyalt Nicușor Dan államfővel, és ezen
Erről a találkozóról azonban nem árult el részleteket.
Kelemen elmondta, hogy Ilie Bolojannal is egyeztetett, és úgy érezte, hogy a PNL elnöke bizonyos feltételek mellett nyitottabbá vált egy új kormány beiktatásának támogatására. Az ügyvivő miniszterelnök ugyanis szintén azt szeretné, hogy
Az előre hozott választásokról Kelemen Hunor azt mondta: ez valós forgatókönyv, amelynek lehetőségét nem lehet tagadni.
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