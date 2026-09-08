Kelemen Hunor szerint Grindeanu nem fogja felvetni a PSD–AUR közös kormányzását

Kelemen Hunor szerint Sorin Grindeanu nem támogatja a PSD és az AUR közös kormányzását. Az RMDSZ elnöke a képviselőház elnökével folytatott keddi találkozó után nyilatkozta ezt.

Székelyhon 2026. szeptember 08., 19:312026. szeptember 08., 19:31 2026. szeptember 08., 19:382026. szeptember 08., 19:38

Az RMDSZ elnöke kérdésre válaszolva elmondta, hogy Luca Niculescu lehetséges miniszterelnök-jelöltről nem beszélt a Szociáldemokrata Párt vezetőjével, de a külügyi államtitkár neve valóban felmerült korábbi politikai egyeztetéseken. Kelemen szerint Grindeanuval és Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnökkel egyformán úgy gondolják, hogy

Romániának kormányra van szüksége, mert már így is rengeteg idő elveszett,

és a közvéleményben az a benyomás alakult ki, hogy a politikai osztály nem képes megszavazni egy kormányt – számol be az Agerpres. A politikus kijelentette: továbbra is azt szorgalmazza, hogy függetlenül Nicușor Dan döntésétől, az

államfő miniszterelnök-jelöltjét támogatnia kellene a korábbi koalíciónak, vagy legalább PSD-nek, a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) és az RMDSZ-nek.

Szerinte ehhez meg kellene állapodni néhány alapvető kérdésről: a jövő évi költségvetésről, a beruházásokról, a deficitcélról, valamint a még függőben lévő ügyekről, köztük akár közalkalmazotti bértörvényről. Hirdetés Az RMDSZ elnöke szerint az új kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakítása a korábbi kormánypártok közös felelőssége, és erről a pártvezetőknek kellene egyeztetniük. Kifejtette, hogy ha nem sikerül kormányt alakítani, akkor a parlamentben továbbra is alkalmi többségek állnak össze, amelyekben a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kerül meghatározó szerepbe. Szerinte

ilyen helyzetben az AUR tovább erősödhet, akár 40 százalék fölé is kerülhet.

Arra a kérdésre, hogy meglebegtette-e a találkozón Sorin Grindeanu a PSD és az AUR közös kormányzásának forgatókönyvét, az RMDSZ elnök kijelentette:

Ezt nem fogja megtenni. Ezt mondta nekem.

Kelemen szerint jelenleg két miniszterelnök-jelölti forgatókönyv létezik: a PSD, illetve a PNL-USR-RMDSZ javaslata. „Más megoldásról nincs tudomásom” – jegyezte meg. Az is elmondta, hogy a múlt héten négyszemközti tárgyalt Nicușor Dan államfővel, és ezen

szóba került Luca Niculescu esetleges miniszterelnök-jelöltsége is.

Erről a találkozóról azonban nem árult el részleteket. Kelemen elmondta, hogy Ilie Bolojannal is egyeztetett, és úgy érezte, hogy a PNL elnöke bizonyos feltételek mellett nyitottabbá vált egy új kormány beiktatásának támogatására. Az ügyvivő miniszterelnök ugyanis szintén azt szeretné, hogy

véget érjen az ügyvivő kormányzás, és Romániának teljes jogkörű kormánya legyen.