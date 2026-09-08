Nicușor Dan: Romániának többet, következetesebben és okosabban kell beruháznia az oktatásba

Fotó: Presidency
Sürgős beavatkozást sürget az oktatásban Nicușor Dan a 2025-ös PISA-eredmények nyomán. Az államfő szerint elfogadhatatlan, hogy egy romániai gyermek iskolai teljesítménye ennyire függjön attól, milyen családba született és melyik iskolába jár.
2026. szeptember 08., 20:252026. szeptember 08., 20:25
Olyan állami intézkedésekre van szükség, amelyek időben kiszűrik és támogatják a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat – jelentette ki kedden Nicușor Dan a 2025 PISA-felmérés eredményeinek közzététele után.
Tovább romlottak a romániai diákok eredményei a PISA-teszteken, közel felük a minimális kompetenciaszintet sem éri el.
Az elnöki hivatal közleménye szerint az államfő
amelyet Románia nem hagyhat figyelmen kívül, függetlenül az aktuális politikai vagy gazdasági helyzettől. Nicușor Dan szerint
Az államfő drámainak nevezte, hogy a romániai fiatalokban rejlő lehetőségek továbbra is nincsenek kellően kihasználva. Az elnök emlékeztetett arra, hogy az iskolák között nagy a minőségi szakadék, és
Szerinte a 2025-ös PISA-felmérés egyik legaggasztóbb következtetése az, hogy Romániában egy gyerek iskolai eredményei elfogadhatatlanul nagy mértékben függnek attól, milyen családból származik és hol tanul – számol be az Agerpres.
Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy
Szerinte a PISA-eredményeknek nem beletörődésre vagy megosztottságra, hanem cselekvésre és együttműködésre kell ösztönözniük. „Nem lehet ellenálló és versenyképes társadalomról, gazdasági, kutatási, innovációs vagy védelmi fejlődésről beszélni, ha a fiatal nemzedékek nem sajátítják el az alapvető kompetenciákat” – szögezte le. Az államfő
az országos, adatalapú értékelési rendszer bevezetését, az iskolaelhagyás csökkentését, az olvasási, matematikai és természettudományos alapkészségek megerősítését, a technológia és a mesterséges intelligencia felelős használatát, valamint a minőségi tanulási feltételek biztosítását célozzák minden gyerek számára, származási közegtől függetlenül.
Hozzátette: ezek az intézkedések jelentős költségvetési források nélkül nem ültethetők gyakorlatba.
– szögezte le Nicușor Dan
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
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Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
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