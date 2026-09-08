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Nicușor Dan: Romániának többet, következetesebben és okosabban kell beruháznia az oktatásba

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Sürgős beavatkozást sürget az oktatásban Nicușor Dan a 2025-ös PISA-eredmények nyomán. Az államfő szerint elfogadhatatlan, hogy egy romániai gyermek iskolai teljesítménye ennyire függjön attól, milyen családba született és melyik iskolába jár.

2026. szeptember 08., 20:252026. szeptember 08., 20:25

Olyan állami intézkedésekre van szükség, amelyek időben kiszűrik és támogatják a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat – jelentette ki kedden Nicușor Dan a 2025 PISA-felmérés eredményeinek közzététele után.

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Az elnöki hivatal közleménye szerint az államfő

súlyos figyelmeztető jelzésnek tartja ezeket az eredményeket,

amelyet Románia nem hagyhat figyelmen kívül, függetlenül az aktuális politikai vagy gazdasági helyzettől. Nicușor Dan szerint

Románia jövője attól függ, milyen oktatást biztosít ma a gyerekeknek, a PISA-felmérés pedig mélyen aggasztó képet mutat erről.

Az államfő drámainak nevezte, hogy a romániai fiatalokban rejlő lehetőségek továbbra is nincsenek kellően kihasználva. Az elnök emlékeztetett arra, hogy az iskolák között nagy a minőségi szakadék, és

a diákok teljesítményét továbbra is meghatározza a családi, anyagi hátterük.

Szerinte a 2025-ös PISA-felmérés egyik legaggasztóbb következtetése az, hogy Romániában egy gyerek iskolai eredményei elfogadhatatlanul nagy mértékben függnek attól, milyen családból származik és hol tanul – számol be az Agerpres.

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Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy

ez a romániai oktatási rendszer strukturális problémája, amelyet sürgősen orvosolni kell.

Szerinte a PISA-eredményeknek nem beletörődésre vagy megosztottságra, hanem cselekvésre és együttműködésre kell ösztönözniük. „Nem lehet ellenálló és versenyképes társadalomról, gazdasági, kutatási, innovációs vagy védelmi fejlődésről beszélni, ha a fiatal nemzedékek nem sajátítják el az alapvető kompetenciákat” – szögezte le. Az államfő

sürgette a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat időben kiszűrő és támogató intézkedéseket,

az országos, adatalapú értékelési rendszer bevezetését, az iskolaelhagyás csökkentését, az olvasási, matematikai és természettudományos alapkészségek megerősítését, a technológia és a mesterséges intelligencia felelős használatát, valamint a minőségi tanulási feltételek biztosítását célozzák minden gyerek számára, származási közegtől függetlenül.

Hozzátette: ezek az intézkedések jelentős költségvetési források nélkül nem ültethetők gyakorlatba.

Idézet
Romániának többet, következetesebben és okosabban kell beruháznia az oktatásba

– szögezte le Nicușor Dan

Belföld Oktatás
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