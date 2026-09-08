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Ítéletre várnak a pénzükért pereskedő állatorvosok

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

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E hónapra vagy októberre várják a bírósági ítéletet a Hargita megyei állatorvosok abban a perben, amelyet a főhatóság ellen indítottak a múlt év végén. Azért perelnek, mert a főhatóság évek óta nem aktualizálta a szolgáltatások árát.

Széchely István

2026. szeptember 08., 21:032026. szeptember 08., 21:03

Közösen perelték be múlt év végén a Hargita megyei állatorvosok a főhatóságot és a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóságot, mert

  • a főhatóság 2022 óta nem aktualizálta a szerződéses szolgáltatások árát.

  • A megyei szakhatóságot azért hívták perbe, mert a szerződést – amelynek értelmében a minimálbér-emelések és az infláció függvényében minden évben aktualizálni kellett volna a szolgáltatások árát – a megyei igazgatósággal kötötték meg.

Szeptemberre vagy októberre várják az elsőfokú ítéletet a perben, mondta el lapunknak Gáll József állatorvos, a Hargita Megyei Állatorvosi Kamara elnöke.

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„A törvény kimondta, a régi szerződésben is benne volt, hogy kötelező módon kell aktualizálni minden évben az árakat. A főhatóság ezt nem végezte el, elmulasztotta valamilyen okból, és akkor így, per útján lehet megkapni ezt a pénzt” – fogalmazott a kamara elnöke.

Kedvező ítéletre számítanak

– folytatta Gáll József – ugyanis korábban több más megyében is pert indítottak az állatorvosok, és azokban, amelyekben már megszületett a bírósági ítélet, kivétel nélkül mind az állatorvosok javára döntött a testület.

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Majdnem fél éve nem fizette ki az állam a szerződéses szolgáltatások ellenértékét az állatorvosoknak, emiatt egyeseket már megélhetési nehézségek fenyegetnek. A Hargita megyei állatorvosok jövő héten jogi útra terelik az egyik ügyet.

Az elsőfokú ítéletet – ahogyan az lenni szokott – meg fogja fellebbezni a főhatóság, így a másodfokú ítélet lesz majd a végleges bírósági döntés, ezt jövő év tavaszára várják, mondta el a megyei állatorvosi kamara elnöke.

Azt követően már felgyorsul az ügy és viszonylag gyorsan megkapják majd az őket megillető pénzeket. Ehhez kormányrendeletre lesz szükség, majd átutalják a bíróság által megítélt összeget a megyei szakhatóságnak, az pedig továbbutalja az állatorvosoknak.

A pereskedő állatorvosok nem azonos összegekre jogosultak. Az, hogy kinek mennyi pénzt kell kapnia, attól függ, hogy mekkora állatállomány van a körzetében és mennyi szerződéses szolgáltatást végzett el abban az időszakban, amelyre a per vonatkozik. Általánosságban elmondható, hogy

több ezer lej jár minden állatorvosnak, a nagyobb körzetekben dolgozóknak biztosan több mint tízezer lej

– közölte Gáll József.

Amint arról korábban írtunk, tavaly több ok miatt is nehéz helyzetbe kerültek az állatorvosok: a szolgáltatási árak aktualizálásának az elmulasztása mellett még nagyobb problémát jelentett az, hogy több hónappal megkésett a főhatóság az állatorvosok által elvégzett szerződéses szolgáltatások ellenértékének a kifizetésével is. Emiatt már a rendelők fenntartása, és némelyik állatorvosnak – főleg olyanoknak, akiknek nem volt más jövedelmi forrása – már a megélhetése is veszélybe került.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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