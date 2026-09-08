Ítéletre várnak a pénzükért pereskedő állatorvosok

E hónapra vagy októberre várják a bírósági ítéletet a Hargita megyei állatorvosok abban a perben, amelyet a főhatóság ellen indítottak a múlt év végén. Azért perelnek, mert a főhatóság évek óta nem aktualizálta a szolgáltatások árát.

Széchely István 2026. szeptember 08., 21:032026. szeptember 08., 21:03

Közösen perelték be múlt év végén a Hargita megyei állatorvosok a főhatóságot és a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóságot, mert a főhatóság 2022 óta nem aktualizálta a szerződéses szolgáltatások árát.

A megyei szakhatóságot azért hívták perbe, mert a szerződést – amelynek értelmében a minimálbér-emelések és az infláció függvényében minden évben aktualizálni kellett volna a szolgáltatások árát – a megyei igazgatósággal kötötték meg. Szeptemberre vagy októberre várják az elsőfokú ítéletet a perben, mondta el lapunknak Gáll József állatorvos, a Hargita Megyei Állatorvosi Kamara elnöke. Hirdetés „A törvény kimondta, a régi szerződésben is benne volt, hogy kötelező módon kell aktualizálni minden évben az árakat. A főhatóság ezt nem végezte el, elmulasztotta valamilyen okból, és akkor így, per útján lehet megkapni ezt a pénzt” – fogalmazott a kamara elnöke.

Kedvező ítéletre számítanak

– folytatta Gáll József – ugyanis korábban több más megyében is pert indítottak az állatorvosok, és azokban, amelyekben már megszületett a bírósági ítélet, kivétel nélkül mind az állatorvosok javára döntött a testület. korábban írtuk Az állami tartozások miatt már megélhetési gondok fenyegetnek egyes állatorvosokat Majdnem fél éve nem fizette ki az állam a szerződéses szolgáltatások ellenértékét az állatorvosoknak, emiatt egyeseket már megélhetési nehézségek fenyegetnek. A Hargita megyei állatorvosok jövő héten jogi útra terelik az egyik ügyet. Az elsőfokú ítéletet – ahogyan az lenni szokott – meg fogja fellebbezni a főhatóság, így a másodfokú ítélet lesz majd a végleges bírósági döntés, ezt jövő év tavaszára várják, mondta el a megyei állatorvosi kamara elnöke. Azt követően már felgyorsul az ügy és viszonylag gyorsan megkapják majd az őket megillető pénzeket. Ehhez kormányrendeletre lesz szükség, majd átutalják a bíróság által megítélt összeget a megyei szakhatóságnak, az pedig továbbutalja az állatorvosoknak. A pereskedő állatorvosok nem azonos összegekre jogosultak. Az, hogy kinek mennyi pénzt kell kapnia, attól függ, hogy mekkora állatállomány van a körzetében és mennyi szerződéses szolgáltatást végzett el abban az időszakban, amelyre a per vonatkozik. Általánosságban elmondható, hogy

több ezer lej jár minden állatorvosnak, a nagyobb körzetekben dolgozóknak biztosan több mint tízezer lej