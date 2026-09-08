Bontási törmelék és sok egyéb a kuka mellett: a hulladékudvarban lenne a helyük

Kiszolgált tévékészülékek a hulladékudvarban. Az építési-bontási törmeléknek is itt lenne a helye
Fotó: TEGA Rt.
Kanapé a konténer mellett, kiszolgált tévé a kuka tövében – egyiknek sem ott lenne a helye. Sepsiszentgyörgyön az ilyen hulladéktól szabályosan is meg lehet szabadulni, mégis csak építési-bontási törmelékből 3200 tonna gyűlt össze idén a városban.
Nem minden szemét való a háztartási kukába, de ettől még a kuka mellé sem. A régi bútor, a matrac, az elromlott háztartási gép, a textil, a levágott ág vagy éppen a lakásfelújítás után maradt csempe és vakolat számára más megoldást kell keresni. A sepsiszentgyörgyi TEGA Rt. adatai jól mutatják, hogy nem kis mennyiségekről beszélünk. A városban idén eddig
4,46 tonna textilhulladékot,
43,21 tonna elektromos és elektronikai hulladékot,
105,57 tonna lomot,
284 tonna ágat
és 3282,28 tonna építési-bontási törmeléket gyűjtöttek össze.
A megoldás sok esetben az Energia utca 2. szám alatt található hulladékudvar, ahová 8 és 20 óra között lehet lomot vinni. Többek között használhatatlanná vált elektromos készülékeket, kisebb háztartási gépeket, régi bútorokat, matracokat és textíliákat.
Aki pedig egy régi szekrénytől vagy kanapétól szabadulna meg, annak nem feltétlenül kell maga fuvaroznia: a bútorok ingyenes elszállításáról a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni.
Erre a TEGA nagyméretű, úgynevezett big bageket kínál, illetve konténer is bérelhető. Arra viszont érdemes nagyon figyelni, hogy a törmelék közé ne kerüljön más szemét – magyarázta Máthé László vezérigazgató. Ezt ugyanis a zsebünk bánja:
a tiszta építési törmelék átvételi díja magánszemélyek számára 53,89 lej köbméterenként,
ha azonban más hulladékkal összekeverik, és emiatt már vegyes hulladékként kell kezelni, az ár 248,97 lej/köbméterre ugrik.
Jogi személyek esetében a vegyes hulladék átvétele 291 lej köbméterenként. Vagyis egy kis odafigyeléssel nemcsak a várost, hanem a pénztárcánkat is kímélhetjük.
A textíliáknál sem mindegy, mi kerül a zsákba. A még használható ruhákat és textíliákat ingyenesen átveszik a hulladékudvarban. Ha viszont az anyag már használhatatlan, és hulladéknak minősül, annak átvételéért a vegyes hulladékra vonatkozó köbméterenkénti díjat kell fizetni.
A hulladékudvar azért van, hogy a lom, az elektronikai hulladék, a textil vagy a felújítás maradéka ne az utcán, a konténerek körül vagy – rosszabb esetben – az erdőszélen kössön ki. Ráadásul aki szabályosan jár el, nemcsak tisztábban hagyja maga után a várost, hanem a szabálytalan hulladéklerakásért járó bírságot is megússza.
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