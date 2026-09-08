Bontási törmelék és sok egyéb a kuka mellett: a hulladékudvarban lenne a helyük

Kanapé a konténer mellett, kiszolgált tévé a kuka tövében – egyiknek sem ott lenne a helye. Sepsiszentgyörgyön az ilyen hulladéktól szabályosan is meg lehet szabadulni, mégis csak építési-bontási törmelékből 3200 tonna gyűlt össze idén a városban.

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Nem minden szemét való a háztartási kukába, de ettől még a kuka mellé sem. A régi bútor, a matrac, az elromlott háztartási gép, a textil, a levágott ág vagy éppen a lakásfelújítás után maradt csempe és vakolat számára más megoldást kell keresni. A sepsiszentgyörgyi TEGA Rt. adatai jól mutatják, hogy nem kis mennyiségekről beszélünk. A városban idén eddig

4,46 tonna textilhulladékot,

43,21 tonna elektromos és elektronikai hulladékot,

105,57 tonna lomot,

284 tonna ágat

és 3282,28 tonna építési-bontási törmeléket gyűjtöttek össze.

Van helye a régi tévének és a kanapénak is

A megoldás sok esetben az Energia utca 2. szám alatt található hulladékudvar, ahová 8 és 20 óra között lehet lomot vinni. Többek között használhatatlanná vált elektromos készülékeket, kisebb háztartási gépeket, régi bútorokat, matracokat és textíliákat.

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Aki pedig egy régi szekrénytől vagy kanapétól szabadulna meg, annak nem feltétlenül kell maga fuvaroznia: a bútorok ingyenes elszállításáról a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni.