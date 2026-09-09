Kétfajta támogatást igényelhetnek a hátrányos helyzetű diákok

A tanszertámogatásra szeptember 11-éig, az 500 lejes oktatási utalványra pedig október elsejéig kell leadni a kérést

Az új tanévben is kétféle támogatást igényelhetnek a hátrányos helyzetű diákok: tanszercsomagot, illetve 500 lejes oktatási utalványt. A tanszercsomagra vonatkozó kérelmeket péntekig, az utalvány igénylését pedig október elsejéig lehet benyújtani.

Hajnal Csilla 2026. szeptember 09., 12:492026. szeptember 09., 12:49

A rászoruló diákok tanszerekből és táskából álló készletet kaphatnak közvetlenül az iskolákban, amennyiben ezt igénylik. Erre csak ezen a héten van lehetőség, vagyis péntekig le kell adniuk a kérést az iskolában. Az elemi osztályos (előkészítő – IV. osztály) tanulóknak 65 lej értékű csomag jár,

az általános iskolás (V–VIII. osztály) tanulók pedig 75 lej értékű csomagot kaphatnak, amely többek között füzeteket, tolltartót és iskolatáskát tartalmaz. Hirdetés Ezt azok a diákok kérvényezhetik, akik állami általános iskolába járnak, és olyan családban élnek, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50 százalékát. Idén júliusban a bruttó minimálbér 4325 lej volt, ennek 50 százaléka 2162,50 lej családtagonként, ez a jogosultsági küszöb.

A kérelmeket szeptember 7–11. között, vagyis legkésőbb péntekig lehet benyújtani.

Szükséges dokumentumok A tanszerek igényléshez szükséges a szülő által kitöltött kérelem, amelyet innen is le lehet tölteni.

Az elemi osztályos tanulóknak 65 lej értékű csomag jár diákonként Fotó: Haáz Vince

A nyomtatványhoz csatolni kell a munkahelyi jövedelemigazolásokat is, amelyek a júliusra vonatkozó jövedelmet igazolják. Továbbá szükséges a szülők személyi igazolványának másolata,

a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,

valamint igazolások a családtagok 2026. júliusi nettó jövedelméről (esettől függően nyugdíj, munkanélküli segély, családi pótlék, tartásdíj stb.). Ha valamelyik családtagnak nincs jövedelme, arról saját felelősségre tett nyilatkozat szükséges. Ha a családnak bérleti díjból, föld bérbeadásából vagy egyéb forrásból van jövedelme, azt is be kell jelenteni, és szükség esetén igazolni, illetve adott esetben a válási vagy gyermekelhelyezési határozatot és a tartásdíj igazolását is csatolni kell. Az 500 lejes tanszertámogatást október elsejéig lehet igényelni A fenti tárgyi csomagon kívül létezik egy nagyobb összegű támogatás is: a rászoruló óvodások és iskolások évente egyszer 500 lej értékű szociális támogatást kapnak elektronikus kártya formájában uniós forrásból, a 2021–2027-es Társadalmi Befogadás és Méltóság Program keretében.

A 2025–2026-os tanévre feltöltött összegeket augusztus 31-ig lehetett felhasználni – a kártyákon maradt, fel nem használt pénzt szeptember elsejétől visszavonták Fotó: Haáz Vince

Ezt a támogatást is azok a diákok kaphatják meg, akiknél a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem júliusban nem haladta meg az országos bruttó minimálbér 50 százalékát. Ez is 2162,5 lejes bruttó jövedelmi határt jelent fejenként.

A kérést az iskolakezdéstől számított 25 naptári napon belül, vagyis október 1-ig kell benyújtani a tanintézményben.

Ezt a támogatást nem készpénzben vagy személy bankszámlára utalják, hanem egy speciális oktatási kártyára folyósítják, amelyet csak a szerződött üzletekben lehet levásárolni. Ez az összeg kizárólag tanszerekre, írószerekre, iskolatáskára és ruházati cikkekre költhető.