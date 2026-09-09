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Kétfajta támogatást igényelhetnek a hátrányos helyzetű diákok

A tanszertámogatásra szeptember 11-éig, az 500 lejes oktatási utalványra pedig október elsejéig kell leadni a kérést • Fotó: Haáz Vince

A tanszertámogatásra szeptember 11-éig, az 500 lejes oktatási utalványra pedig október elsejéig kell leadni a kérést

Fotó: Haáz Vince

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Az új tanévben is kétféle támogatást igényelhetnek a hátrányos helyzetű diákok: tanszercsomagot, illetve 500 lejes oktatási utalványt. A tanszercsomagra vonatkozó kérelmeket péntekig, az utalvány igénylését pedig október elsejéig lehet benyújtani.

Hajnal Csilla

2026. szeptember 09., 12:492026. szeptember 09., 12:49

A rászoruló diákok tanszerekből és táskából álló készletet kaphatnak közvetlenül az iskolákban, amennyiben ezt igénylik. Erre csak ezen a héten van lehetőség, vagyis péntekig le kell adniuk a kérést az iskolában.

  • Az elemi osztályos (előkészítő – IV. osztály) tanulóknak 65 lej értékű csomag jár,

  • az általános iskolás (V–VIII. osztály) tanulók pedig 75 lej értékű csomagot kaphatnak,

amely többek között füzeteket, tolltartót és iskolatáskát tartalmaz.

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Ezt azok a diákok kérvényezhetik, akik állami általános iskolába járnak, és olyan családban élnek, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50 százalékát. Idén júliusban a bruttó minimálbér 4325 lej volt, ennek 50 százaléka 2162,50 lej családtagonként, ez a jogosultsági küszöb.

A kérelmeket szeptember 7–11. között, vagyis legkésőbb péntekig lehet benyújtani.

Szükséges dokumentumok

A tanszerek igényléshez szükséges a szülő által kitöltött kérelem, amelyet innen is le lehet tölteni.

Az elemi osztályos tanulóknak 65 lej értékű csomag jár diákonként • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az elemi osztályos tanulóknak 65 lej értékű csomag jár diákonként

Fotó: Haáz Vince

A nyomtatványhoz csatolni kell a munkahelyi jövedelemigazolásokat is, amelyek a júliusra vonatkozó jövedelmet igazolják. Továbbá szükséges

  • a szülők személyi igazolványának másolata,

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,

  • valamint igazolások a családtagok 2026. júliusi nettó jövedelméről (esettől függően nyugdíj, munkanélküli segély, családi pótlék, tartásdíj stb.).

Ha valamelyik családtagnak nincs jövedelme, arról saját felelősségre tett nyilatkozat szükséges. Ha a családnak bérleti díjból, föld bérbeadásából vagy egyéb forrásból van jövedelme, azt is be kell jelenteni, és szükség esetén igazolni, illetve adott esetben a válási vagy gyermekelhelyezési határozatot és a tartásdíj igazolását is csatolni kell.

Az 500 lejes tanszertámogatást október elsejéig lehet igényelni

A fenti tárgyi csomagon kívül létezik egy nagyobb összegű támogatás is: a rászoruló óvodások és iskolások évente egyszer 500 lej értékű szociális támogatást kapnak elektronikus kártya formájában uniós forrásból, a 2021–2027-es Társadalmi Befogadás és Méltóság Program keretében.

A 2025–2026-os tanévre feltöltött összegeket augusztus 31-ig lehetett felhasználni – a kártyákon maradt, fel nem használt pénzt szeptember elsejétől visszavonták • Fotó: Haáz Vince Galéria

A 2025–2026-os tanévre feltöltött összegeket augusztus 31-ig lehetett felhasználni – a kártyákon maradt, fel nem használt pénzt szeptember elsejétől visszavonták

Fotó: Haáz Vince

Ezt a támogatást is azok a diákok kaphatják meg, akiknél a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem júliusban nem haladta meg az országos bruttó minimálbér 50 százalékát. Ez is 2162,5 lejes bruttó jövedelmi határt jelent fejenként.

A kérést az iskolakezdéstől számított 25 naptári napon belül, vagyis október 1-ig kell benyújtani a tanintézményben.

Ezt a támogatást nem készpénzben vagy személy bankszámlára utalják, hanem egy speciális oktatási kártyára folyósítják, amelyet csak a szerződött üzletekben lehet levásárolni. Ez az összeg kizárólag tanszerekre, írószerekre, iskolatáskára és ruházati cikkekre költhető.

Az Agerpres hírügynökség közlése szerint az elmúlt tanévben összesen 701 968 gyermek kapott fejenként 500 lejes támogatást, összesen 350,984 millió lej értékben. A 2025–2026-os tanévre feltöltött összegeket augusztus 31-ig lehetett felhasználni, az azután a kártyákon maradt, fel nem használt pénzt szeptember elsejétől automatikusan visszavonták.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás Társadalom
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