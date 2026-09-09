Kettészakadt az ország mára, Csíkszereda az egyik fele

Óriási eltérések voltak a hajnali hőmérsékletekben. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Hatalmas hőmérsékleti eltérés jellemezte szerdára virradóan az ország egyes régióit: néhol fagypont közelébe esett vissza a hőmérséklet, másutt trópusi volt az éjszaka.
2026. szeptember 09., 12:072026. szeptember 09., 12:07
2026. szeptember 09., 12:142026. szeptember 09., 12:14
Fagypont közelébe, egy fokig esett vissza a hőmérséklet szerdára virradóan Csíkszeredában, és ez volt az országos minimum. De hideg volt még Gyergyóalfaluban (3 fok) és Maroshévízen (2) is, ugyanakkor Székelyudvarhelyen (8) és Marosvásárhelyen (7,5) már enyhébb volt a hajnal.
Ehhez képest Románia nyugati régiójában volt, ahol nem esett 21 fok alá az éjszakai hőmérséklet: Világosnál és Oravicabányán 21 Celsius-fok feletti minimumok voltak.
A legalacsonyabb hőmérsékleti értékekek szerdára virradóan
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Egyébként az ország nyugati részére sárga jelzésű hőségriasztásokat adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A meteorológusok szerint szerda déltől estig a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Nyugat-Erdélyben és Olténia délnyugati részén rendkívüli magas hőmérsékleti értékekre és helyenként kánikulára lehet számítani. A nappali csúcsértékek 30 és 35 Celsius-fok között alakulnak, a Nyugati-alföldön lesz a legnagyobb a hőség – írja az Agerpres hírügynökség.
A következő megyékre érvényes a riasztás: Máramaros, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Bihar, Fehér, Arad, Hunyad, Temes, Krassó-Szörény, Mehedinți és Dolj.
Szintén elsőfokú hőségriasztás lesz érvényben csütörtök déltől estig Fehér, Szeben, Hunyad, Krassó-Szörény, Mehedinți és Dolj megyében, ahol 30 és 34 fok közötti csúcsértékekre kell majd számítani.
De Erdélyben is – az időszakhoz képest – szokatlanul felmelegszik napközben az idő, péntekig 26–32 Celsius-fokos csúcsokra lehet számítani. A hajnalok azonban továbbra is hűvösek maradnak, különösen Erdély keleti medencéiben.
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