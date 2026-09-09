Gyermeknevelési támogatás: átalakulóban az igénylők nemek szerinti megoszlása

A gyermeknevelési támogatásban részesülő anyák száma 3065 volt 2020-ban Hargita megyében, 2025-ben viszont már csak 2225

Kevesebb gyermek születik, jelentősen nőtt a gyermeknevelési támogatást igénylő apák aránya, és sokkal többen kapják a támogatás maximális értékét, mint korábban. Hargita megyében több érdekes trendváltozás történt a gyes esetében az elmúlt öt évben.

Széchely István 2026. szeptember 09., 07:562026. szeptember 09., 07:56

Jelentést készített a gyermeknevelési támogatással és a munkaerőpiacra történő visszatérést ösztönző juttatással kapcsolatos tudnivalókról, valamint a kifizetés dinamikájáról a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség. Hirdetés Az összesítés több statisztikai adatot is tartalmaz az elmúlt öt évből, amelyekből kiderül például, hogy

jócskán csökkent gyermeknevelési támogatást igénylők száma,

de a kifizetett támogatás összértéke nőtt, ugyanakkor a gyesre jogosultak körében a férfiak részaránya is komoly emelkedést mutat.

Néhány adat a jelentésből: 2020-ban 3555-en kaptak gyermeknevelési támogatást a megyében, 2025-ben pedig már mintegy ötszázzal kevesebben, azaz 3016-an (-15,2%),

a gyermeknevelési támogatáskét kifizetett összeg a 2020-as 76,8 millió lejhez képest 2025-ben már 121,4 millió lej volt (+58,1%),

a támogatásban részesülő anyák száma 3065 volt 2020-ban, 2025-ben viszont már csak 2225 (-27,4%),

a juttatást kapó apák száma viszont jelentősen nőtt, a 2020-as 490 főhöz képest 2025-ben már 791-en kaptak gyest (+61,4%). A támogatásra jogosultak csökkenésének az okát nem vizsgálják, és az adatokból sem derül ez ki, de a magyarázat erre valószínűleg az, hogy kevesebb gyermek születik a megyében, mondta a változások hátterével kapcsolatos kérdésünkre Egyed Katalin, a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetője.

Fotó: Barabás Ákos

Az apák sem hagyják már veszni a kéthónapos gyest Az egyik nagy változás az elmúlt öt évben az volt – folytatta –, hogy 2023 szeptembere óta az apák is legalább két hónapra gyermeknevelési szabadságra kell menjenek, ugyanis az anya csak 22 hónapig kapja a gyest, a fennmaradó két hónapra pedig az apa.

Korábban egy hónap volt kötelező számukra, és sokkal gyakrabban előfordult, hogy azt veszni hagyták,

a két hónapos csökkenés viszont már túl nagy kiesés lenne a többség számára. Ezért is látható növekedés a gyermeknevelési támogatásban részesülő férfiak számában. Az ügynökségnél azt is tapasztalták, magyarázta Egyed Katalin, hogy nem jutott el minden családhoz az az információ, hogy ha az anya nem jogosult gyesre – ennek oka leggyakrabban az, hogy a szülést megelőző két évben nem volt 12 hónap munkaviszonya –,

az apa is igényelheti azt, ha ő megfelel a feltételeknek.

Ma már gyakrabban megtörténik, mint öt évvel ezelőtt, hogy az apa igényli a támogatást, és ez az adatokban is megmutatkozik. Előfordul például, hogy az anya nem jogosult a támogatásra, vagy nem akar visszatérni korábbi munkahelyére, és az apa igényli a gyest, majd a két hónap letelte után visszatér dolgozni, így megkapja a havi 1500 lejes visszatérést ösztönző támogatást.

Fotó: Orbán Orsolya

A visszatérési ösztönzőt is egyre többször az apák igénylik A visszatérési ösztönző egy havi juttatás azoknak a szülőknek, akik úgy döntenek, hogy a gyermekgondozási szabadság lejárta előtt visszatérnek dolgozni. Az ösztönző a gyermek 3 éves koráig (fogyatékossággal élő gyermek esetében 7 éves korig) jár. Ha a szülő a gyermek 6 hónapos kora előtt (fogyatékossággal élő gyermeknél 1 éves kor előtt) visszatér dolgozni,

havonta 1 500 lejt kap ösztönzőként.

Ez a megemelt összeg a gyermek 2 éves koráig jár, majd 650 lejre csökken a gyermek 3 éves koráig. Ha a szülő a gyermek 6 hónapos kora után tér vissza a munkába, mindvégig a 650 lejes havi juttatást kapja. Ezzel a lehetőséggel a gyesre jogosultaknak valamivel kevesebb, mint a fele él az ügynökség adatai szerint: 2020-ban 1454-en részesültek ilyen juttatásban, 2025-ben pedig 1393-an. A nemek szerinti megoszlás itt is hasonló tendenciát mutat, mint a gyes esetében, csak még erősebben: az ösztönzőt igénylő férfiak száma megduplázódott az elmúlt öt évben, a nők száma pedig jócskán csökkent. Egyre többen jogosultak a maximális értékű gyesre, de erre kijózanító a magyarázat A gyes minimális értéke havi 1651 lej, a maximális pedig 8500 lej. Utóbbi a szülést megelőző időszakban a gyest igénylő szülő által megvalósított átlagbérének a 85 százaléka, de nem lehet több havi 8500 lejnél. A megyei szociális kifizetési és felügyelőségi ügynökség adataiból az is kiderül, hogy az elmúlt öt évben jócskán csökkent a minimális értékű gyermeknevelési támogatásra jogosult szülők száma a megyében, ugyanakkor

jóval többen kapják a gyes maximális értékét.

Előbbi a 2020-as 937 főhöz képest 265-re csökkent 2025-re, utóbbi, tehát a legnagyobb összegű gyesre jogosultak száma pedig tavaly 140 volt, a 2020-as 19 főhöz képest.

Fotó: Haáz Vince

Ez azt feltételezné, hogy az elmúlt öt évben jelentősen nőtt a magasabb jövedelmű fiatal munkavállalók aránya a megyében, de a valóság ennél kijózanítóbb. Valószínűleg vannak ilyen esetek is, de

leggyakrabban az áll a legnagyobb értékű gyes hátterében, hogy a szülők külföldön dolgoznak,

és az ottani magas fizetésüknek köszönhetően kapják meg itthon a gyes maximális értékét – tudtuk meg Egyed Katalintól. Ez pedig, az öt évvel ezelőtti adatok alapján közvetve arra is utal, hogy azóta tovább nőtt a boldogulást külföldön kereső Hargita megyei fiatalok aránya. Az online ügyintézési platform még gyengélkedik Az Országos Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség nemrég elindította a PNRR-s finanszírozásból megvalósított új platformját, amelyen a ROeID, digitális személyazonosítóval történő regisztráció mellett egyszerűsített, azaz email-címmel történő regisztrációt is biztosítanak. Az oldal célja, hogy lehetőséget biztosítson a felhasználók számára számos szociális jellegű támogatás – sok egyéb mellett például a gyermeknevelési támogatás – igénylésére.

A platform azonban egyelőre még nem működik megfelelően,