Áramszünet lesz több gyergyószentmiklósi utcában

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Fotó: Borbély Fanni
Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás szeptember 9-én, szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában. A tervezett áramszünet 8 és 17 óra között tart.
A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünet érinti a Szabadság tér városháza és Dona gyógyszertár közötti szakaszát, valamint a Fürdő, Meszes, Halász, Kisköz, Békény és Budai Nagy Antal utcákat.
A Békény utcában a Pacsirta utca és a piac közötti szakaszon kell számítani a szolgáltatás kiesésére – közli a polgármesteri hivatal.
Interaktív egészségügyi panelbeszélgetéseket indít a gyergyószentmiklósi kórház és az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület, hogy hiteles információkkal segítse a lakosságot a betegségek megelőzésében és az egészség megőrzésében.
Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Maroshévízen Bölöni Lászlót. A legendás labdarúgó és edző sportpályafutását, emberi tartását, valamint magyarságához való ragaszkodását ismerték el.
Országos hulladékgyűjtési akcióhoz csatlakozik Gyergyószentmiklós önkormányzata: szeptember 18-án több helyszínen várják az önkénteseket, hogy közösen tisztítsák meg a város egyes részeit.
Az elakadt gyergyószéki fejlesztési projektek előmozdítását tűzte ki célul Barti Tihamér, aki közel másfél év eltiltás után térhetett vissza a tisztségeibe júniusban. A megyétől több tízmillió lejes finanszírozás jár még a térségnek – szögezi le.
Több mint háromszáz ember és 240 munkagép, illetve berendezés dolgozik az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya első hegyvidéki szakaszán, kevesebb mint egy hónappal a munkálatok tényleges megkezdése után.
Négy napig a fiataloké lesz a főszerep Gyergyószentmiklóson, csütörtökön kezdődik a 22. Gyergyói Ifinapok. Elsősorban nyilván a fiatalokat várják a programokra, de számos esemény minden érdeklődő számára nyitott.
Tizenhatodik alkalommal rendezik meg Gyergyószentmiklóson az Örmény Művészeti Fesztivált, amely kiállításokkal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal, előadásokkal várja az érdeklődőket.
Kiköltözött a sérült fiatalokkal foglalkozó gyergyószentmiklósi Napsugár az Esőben Egyesület az eddigi otthonából. Közben az önkormányzat elindította azt a folyamatot, amellyel a szervezet megkapja az általa kért helyiségeket.
Kiírta Gyergyószentmiklós önkormányzata a kulturális programok támogatására vonatkozó pályázatot. A civil szervezetek szeptember 18-ig nyújthatják be támogatási kérelmeiket.
Elektromos és elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek szombaton Gyergyószentmiklóson. A feleslegessé vált készülékeket a művelődési ház parkolójában lehet leadni, de igény esetén az otthonoktól is elszállítják azokat.
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