Áramszünet lesz több gyergyószentmiklósi utcában

Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás szeptember 9-én, szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában. A tervezett áramszünet 8 és 17 óra között tart.

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A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünet érinti a Szabadság tér városháza és Dona gyógyszertár közötti szakaszát, valamint a Fürdő, Meszes, Halász, Kisköz, Békény és Budai Nagy Antal utcákat.

A Békény utcában a Pacsirta utca és a piac közötti szakaszon kell számítani a szolgáltatás kiesésére – közli a polgármesteri hivatal.