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Újra lehet követni a parlamenti üléseket a közmédiában

• Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Fotó: Bruzák Noémi/MTI

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A parlament őszi ülésszakának kezdetétől, szeptember 7-étől a közmédia ismét közvetíti az Országgyűlés üléseit – közölte a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. az MTI-vel kedden.

Székelyhon

2026. szeptember 09., 08:442026. szeptember 09., 08:44

A közleményben azt írták, a televíziós élő adás az M1 jelenlegi műsorstruktúrájához illeszkedik: ha egy adott parlamenti esemény ezt indokolja, a közvetítés a Híradót is megszakíthatja.

Az ülések a közmédia online felületein is követhetőek.

Mint fogalmaztak, a közügyek nyilvános megvitatása a közérdek része, „a magyar közmédia megújulási folyamata pontosan ezt támogatja, a legpontosabban és leghitelesebben”.

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A parlament bizottsági ülései közül a közmédia kizárólag a nyilvánosság számára legfontosabb, legközérdekűbb tartalmúakról ad tájékoztatást, a 2026. július 7. óta hatályos Közszolgálati Hírszolgáltatás Alapelvei szerint. Ennek értelmében

a bemutatott tartalom mértéke és mélysége mindig az adott ülés tényleges közérdeklődésre számot tartó súlyához igazodik

– tették hozzá.

A parlamenti közvetítés újraindítása illeszkedik abba a szélesebb folyamatba, amelynek keretében az közmédia hírszolgáltatása a szakmai alapelvek – a tényalapú, kiegyensúlyozott és a közérdeket szolgáló tájékoztatás – mentén áll helyre – olvasható a tájékoztatóban.

Magyarország
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