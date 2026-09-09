Újra lehet követni a parlamenti üléseket a közmédiában

Fotó: Bruzák Noémi/MTI
A parlament őszi ülésszakának kezdetétől, szeptember 7-étől a közmédia ismét közvetíti az Országgyűlés üléseit – közölte a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. az MTI-vel kedden.
A közleményben azt írták, a televíziós élő adás az M1 jelenlegi műsorstruktúrájához illeszkedik: ha egy adott parlamenti esemény ezt indokolja, a közvetítés a Híradót is megszakíthatja.
Mint fogalmaztak, a közügyek nyilvános megvitatása a közérdek része, „a magyar közmédia megújulási folyamata pontosan ezt támogatja, a legpontosabban és leghitelesebben”.
A parlament bizottsági ülései közül a közmédia kizárólag a nyilvánosság számára legfontosabb, legközérdekűbb tartalmúakról ad tájékoztatást, a 2026. július 7. óta hatályos Közszolgálati Hírszolgáltatás Alapelvei szerint. Ennek értelmében
– tették hozzá.
A parlamenti közvetítés újraindítása illeszkedik abba a szélesebb folyamatba, amelynek keretében az közmédia hírszolgáltatása a szakmai alapelvek – a tényalapú, kiegyensúlyozott és a közérdeket szolgáló tájékoztatás – mentén áll helyre – olvasható a tájékoztatóban.
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