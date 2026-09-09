Tűzoltóknak kellett kiszabadítani egy kisgyermeket egy autóból

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Az Állomás utcai parkolóba riasztották szerda reggel a segesvári tűzoltókat, akik egy tűzoltóautóval és egy műszaki mentőegységgel vonultak ki. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint