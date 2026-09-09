Orosz szabotázskísérlet: előzetesbe került a gyanúsított

A bukaresti ítélőtábla kedd este elrendelte annak a 40 éves orosz állampolgárnak a 30 napos előzetes letartóztatásba helyezését, akit szabotázscselekmények előkészítésével gyanúsítanak.

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A DIICOT közleménye szerint a férfi 2026 februárja és júliusa között egy titkosított csevegőalkalmazáson keresztül kapta az utasításokat. A vele kapcsolatot tartó személy közvetlen irányításával

Az orosz állampolgárt kedden vette őrizetbe a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).

katonai adatokat gyűjtött, amelyeket későbbi szabotázsakciókhoz vagy fegyveres diverziókhoz használhattak volna fel.

Az ügyészség szerint a gyanúsított romániai katonai bázisokat figyelt meg: fotókat készített és küldött tovább a román és a NATO-csapatok haditechnikájáról, valamint a katonák és a harci járművek mozgásáról.

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Az orosz állampolgár Kolozs, Konstanca, Călărași és Ilfov megyében, valamint Bukarestben figyelt meg támaszpontokat. A DIICOT szerint