Apuval a rendőrségen: kamera rögzítette az új falfirkák kiskorú készítőit

Fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség
Tömbházak oldalára, forgalmi táblára, közlekedést segítő tükörre, kukára és gázcsatlakozós dobozra is firkáltak Székelyudvarhelyen. Noha a falfirkázás régi jelenség, a térfigyelő kamerák korában már egyszerűbb a beazonosítás.
Ismét több helyszínen jelentek meg falfirkák Székelyudvarhelyen augusztus folyamán – hívják fel a figyelmet a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség Facebook-oldalán. Az ilyen típusú rongálások nem új keletűek, a helyzet annyiban változott, hogy
Így történt ez a friss „műveknél” is, a rendőrség közlése szerint megtalálták az érintett fiatalokat, és mivel kiskorúakról van szó, szüleikkel együtt jelentek meg a helyi rendőrségen, tisztázni a történteket.
– írják a helyi rendőrség bejegyzésében, amelyben ezúttal a szülőkhöz is fordulnak, felhívva a figyelmet, hogy „egy falfirka elkészítése néhány perc, egy pillanatnyi meggondolatlanság azonban komoly következményekkel járhat”, ezért inkább a megelőzésen lenne a hangsúly.
Hamarosan újabb korszerűsített utcát nyitnak meg Székelyudvarhelyen, ahol ideiglenesen megváltoztatnák a közlekedés irányát. Emellett a városközpontban és több más helyszínen is zajlanak az útfelújítási és javítási munkálatok.
A mozgás, a játék és az új élmények kerülnek a középpontba a keddi Sportágválasztón Székelyudvarhelyen.
Csődbe ment a kivitelezéssel megbízott vállalat, így az alapozást követően leállt Szentegyházán az ifjúsági lakások építése. A városvezetés abban bízik, hogy az Országos Lakásügynökség (ANL) mielőbb talál megoldást a folytatásra.
Több mint kétszáz éve nem volt ekkora mértékű felújítás a székelyudvarhelyi Szent Miklós római katolikus plébániatemplomnál, mint amiért közösen pályázik a városvezetés és az egyház. Mintegy 35 millió lejt költenének a munkára.
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Közel százötven gyerek fordult meg eddig a nemrég megnyílt Szejkei Lápmenti Tanulóházban, ahol a környék élővilágával ismerkedhetnek meg a diákok. A kezdeményezést hosszú távra tervezik, további programokkal is bővítenék.
Azonosította a rendőrség annak az autónak a sofőrjét, amely vasárnap késő este egy ház falának ütközött Szentegyházán.
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Oroszhegy és Bögöz községekben, valamint Székelyudvarhelyen is elkaptak egy-egy ittas sofőrt az elmúlt hétvégén a hatóságok – derül ki Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
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