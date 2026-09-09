Apuval a rendőrségen: kamera rögzítette az új falfirkák kiskorú készítőit

Tömbházak oldalára, forgalmi táblára, közlekedést segítő tükörre, kukára és gázcsatlakozós dobozra is firkáltak Székelyudvarhelyen. Noha a falfirkázás régi jelenség, a térfigyelő kamerák korában már egyszerűbb a beazonosítás.

Székelyhon 2026. szeptember 09., 10:202026. szeptember 09., 10:20

Ismét több helyszínen jelentek meg falfirkák Székelyudvarhelyen augusztus folyamán – hívják fel a figyelmet a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség Facebook-oldalán. Az ilyen típusú rongálások nem új keletűek, a helyzet annyiban változott, hogy

a kiépített térfigyelőkamera-rendszernek köszönhetően a falfirkák „művészeit” előbb-utóbb beazonosítják.

Így történt ez a friss „műveknél” is, a rendőrség közlése szerint megtalálták az érintett fiatalokat, és mivel kiskorúakról van szó, szüleikkel együtt jelentek meg a helyi rendőrségen, tisztázni a történteket.

A szülők vállalták az okozott károk helyreállítását, illetve azok költségeit