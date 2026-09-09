Kevesebb kollégiumi hely, magasabb albérletárak Marosvásárhelyen

Legtöbben interneten keresnek albérletet
Fotó: Haáz Vince
Idén 340 kollégiumi hellyel kevesebb van Marosvásárhelyen, az orvosi egyetem egyik bentlakásának felújítása miatt. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy drágábbak az albérletek az orvosi egyetem környékén, de az áremelkedés mögött más tényezők is állnak.
Hétfőn kezdődik a tanév a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemen így nagy a sürgés-forgás a bentlakások környékén, de az albérletpiacon is.
A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem a napokban jelentette be, hogy az idei tanévtől 340 férőhellyel csökken az egyetem kollégiumi kapacitása, mivel
Az egyetem Marosvásárhelyen hat bentlakással rendelkezik, így az egyik kiesése után is még 1422 férőhelyet tud biztosítani a hallgatók számára. Ez azonban a tanulók 15 százalékának jelenthet megoldást a lakhatási gondjára. Az egyetem közlése szerint
Az államilag finanszírozott helyen tanulók havi 340–565 lejt fizetnek. A fogyatékkal élő tanulók kedvezményt kapnak, azok pedig, akiknek a szülei pedagógusok, egyszülős családból származnak, vagy árvák ingyen lakhatnak a bentlakásban.
A külföldi egyetemistákat miatt is nagyobbak az albérleti díjak
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen emellett
ezeket minden évben elfoglalják a hallgatók, idén 65 elsőéves kapott felvételt a bentlakásokban. Itt az árak kedvezőek, annak függvényében, hogy hány ágyas szobákban laknak a diákok az egy főre eső hozzájárulás nem haladja meg a háromszáz lejt.
Lakást bérelni a marosi megyeközpontban azonban egyre magasabb áron lehet, és ez különösen igaz az egyetemi év közeledtével. Ha megnézzük a közösségi médiában fellelhető ilyen jellegű csoportokat, vagy a hivatalos ügynökségek oldalait, azt láthatjuk, hogy
a kétszobások ára 300 és 480 euró között ingadozik, és ugyanennyiért lehet háromszobás lakást is bérelni.
A Tudor lakótelep is népszerű az egyetemisták körében
Fotó: Haáz Vince
Van olyan modern négy szobás, két fürdőszobás lakás is, amit a tulajdonos 900 euróért szeretne bérbe adni. Több helyen keresnek lakótársat a már kibérelt tömbházba, itt az árak egy szobáért 120-190 euró között mozognak, a berendezés és a helyszín függvényében.
Az általunk megkérdezett ingatlanügynök szerint több oka van annak, hogy Marosvásárhelyen idén ősszel a korábbiaknál magasabb árakon lehet lakást, szobát bérelni. A fő ok
De a szolgálati lakást bérlő rendőrök, csendőrök, a gázszolgáltató alkalmazottai is tágas, jól felszerelt lakásokat keresnek, így a tulajdonosok is többet fektetnek be és több bért kérnek.
Az sem mellékes, hogy
Ugyanakkor az orvosi egyetem egyik bentlakásának bezárása is hozzájárul az árak növekedéséhez. Az szakértő szerint a piacon a keresletnél kevesebb garzon és egyszobás lakás van a kínálatban, de két és háromszobást lehet találni. A jól berendezettek gyorsan elkelnek főleg az orvosi egyetem környékén, de a Tudor lakótelepen is.
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