Kevesebb kollégiumi hely, magasabb albérletárak Marosvásárhelyen

Idén 340 kollégiumi hellyel kevesebb van Marosvásárhelyen, az orvosi egyetem egyik bentlakásának felújítása miatt. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy drágábbak az albérletek az orvosi egyetem környékén, de az áremelkedés mögött más tényezők is állnak.

Simon Virág 2026. szeptember 09., 10:312026. szeptember 09., 10:31

Hétfőn kezdődik a tanév a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemen így nagy a sürgés-forgás a bentlakások környékén, de az albérletpiacon is. Kevesebb kollégiumi hely A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem a napokban jelentette be, hogy az idei tanévtől 340 férőhellyel csökken az egyetem kollégiumi kapacitása, mivel

az egyik diákszállót felújítás miatt bezárják.

Az egyetem Marosvásárhelyen hat bentlakással rendelkezik, így az egyik kiesése után is még 1422 férőhelyet tud biztosítani a hallgatók számára. Ez azonban a tanulók 15 százalékának jelenthet megoldást a lakhatási gondjára. Az egyetem közlése szerint

a tandíjas hallgatók esetében a kollégiumi elhelyezés havi díja 490 és 840 lej között van.

Az államilag finanszírozott helyen tanulók havi 340–565 lejt fizetnek. A fogyatékkal élő tanulók kedvezményt kapnak, azok pedig, akiknek a szülei pedagógusok, egyszülős családból származnak, vagy árvák ingyen lakhatnak a bentlakásban.

A külföldi egyetemistákat miatt is nagyobbak az albérleti díjak Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen emellett

csaknem 300 férőhelyes bentlakása van az Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek is,

ezeket minden évben elfoglalják a hallgatók, idén 65 elsőéves kapott felvételt a bentlakásokban. Itt az árak kedvezőek, annak függvényében, hogy hány ágyas szobákban laknak a diákok az egy főre eső hozzájárulás nem haladja meg a háromszáz lejt. Ahol az árak jóval magasabbak Lakást bérelni a marosi megyeközpontban azonban egyre magasabb áron lehet, és ez különösen igaz az egyetemi év közeledtével. Ha megnézzük a közösségi médiában fellelhető ilyen jellegű csoportokat, vagy a hivatalos ügynökségek oldalait, azt láthatjuk, hogy

egy garzonlakásért 250 eurót kérnek havonta,

a kétszobások ára 300 és 480 euró között ingadozik, és ugyanennyiért lehet háromszobás lakást is bérelni.

A Tudor lakótelep is népszerű az egyetemisták körében Fotó: Haáz Vince

Van olyan modern négy szobás, két fürdőszobás lakás is, amit a tulajdonos 900 euróért szeretne bérbe adni. Több helyen keresnek lakótársat a már kibérelt tömbházba, itt az árak egy szobáért 120-190 euró között mozognak, a berendezés és a helyszín függvényében. A külföldi egyetemisták miatt is Az általunk megkérdezett ingatlanügynök szerint több oka van annak, hogy Marosvásárhelyen idén ősszel a korábbiaknál magasabb árakon lehet lakást, szobát bérelni. A fő ok

a külföldről az orvosi egyetemre érkező egyetemisták, akik egy jól felszerelt, egyetemhez közeli lakásért hajlandóak többet fizetni.

De a szolgálati lakást bérlő rendőrök, csendőrök, a gázszolgáltató alkalmazottai is tágas, jól felszerelt lakásokat keresnek, így a tulajdonosok is többet fektetnek be és több bért kérnek. Hirdetés Az sem mellékes, hogy

egyre többen hivatalos szerződést kötnek a bérlőkkel, amit lejelentenek a pénzügynél, adót is fizetnek, ezt pedig szintén próbálják ráhárítani a bérlőre.