Házkutatást tartottak az elmaradt nyaralások miatt bepanaszolt turisztikai cégnél

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Fotó: Borbély Fanni
Házkutatást tartottak annál a marosvásárhelyi turisztikai ügynökségnél, amelynek vezetőit augusztus végén azzal panaszolták be ügyfelek, hogy a befizetett összegekért nem foglalták le a szerződésben szereplő nyaralásokat, és a pénzt sem utalták vissza.
Egy marosvásárhelyi turisztikai ügynökség vezetőit azzal vádolták meg augusztusban az ügyfelek, hogy a befizetett összegekért nem foglalták le a szerződésben szereplő nyaralásokat, és a pénzüket sem utalták vissza. Az érintett ügynökség egyik vezetője akkor azt nyilatkozta, hogy az összegeket vissza fogja utalni a panaszosoknak.
Utazás előtti hétvégén derült ki egy marosvásárhelyi család számára, hogy a fél éve kifizetett nyaralás nem is létezik. A kárvallott a rendőrséghez fordult és másokat is erre biztat. Mint kiderült, több tucat család került ilyen kellemetlen helyzetbe.
Szerdán a gazdasági bűnözéssel foglalkozó rendőrök, ügyészi felügyelet mellett, négy házkutatást tartottak Maros megye területén – közölte a rendőrség sajtóirodája.
Az eddigi nyomozás során megállapították, hogy egy Maros megyei gazdasági társaság képviselői több személyt is megtéveszthettek turisztikai csomagok értékesítésével összefüggésben. A házkutatások során az ügy szempontjából fontos bizonyítékokat és bizonyítási eszközöket foglaltak le.
Tiltakoznak a marosvásárhelyi George Coșbuc iskola diákjainak szülei amiatt, hogy az ideiglenes székhelyre, a város másik felébe induló iskolabuszok miatt csak 9 órakor kezdődik a tanítás. A polgármesteri hivatalhoz fordultak korábbi járatot kérve.
Zajlik a Reggeli a kerékpárosoknak elnevezésű rendezvény, amely keretében Marosvásárhelyen kávézni, beszélgetni lehet a rendőrökkel.
Marosvásárhelyen rendezik meg a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjét október 24-én, ahol az élményszerű természettudomány-oktatásról és gyakorlatias módszerek tapasztalatcseréjéről lesz szó, két ismert főelőadó közreműködésével.
Verekedéshez riasztották a rendőröket szeptember 14-én, hétfőn este egy szászrégeni kórházi egységhez. A helyszínen egy 29 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint két másik férfit is bántalmazott.
Több Maros megyei településen nem lesz vízszolgáltatás a keddi nap folyamán – tájékoztat közleményében az Aquaserv vízszolgáltató.
A marosvásárhelyi diákok szeptember 15-től igényelhetik a 2026–2027-es tanévre érvényes utazási kártyákat, de október végéig még a régiek is érvényesek.
Jóváhagyták két kövesdombi tömbház hőszigeteléséhez szükséges iratokat a marosvásárhelyi tanácsosok rendkívüli ülésen, hogy a szeptember 15-i határidőig benyújthassák a pályázatot. A beruházás értéke 9,69 millió lej.
Nyolc hónapja nincs tömegközlekedés biztosítva a Marosvásárhelytől tíz kilométerre levő településekre, jelenleg a diákoknak sincs mivel iskolába ingázniuk – panaszolják a szülők. A polgármester szerint ősz végére megoldódik a gond.
Kigyulladt és leégett egy lakóház tetőszerkezete Dédán vasárnap délután. A tulajdonos lányát pánikroham miatt kellett ellátni.
Közúti baleset történt Gernyeszegen vasárnap délután. Két személygépkocsi ütközött, több utas is a járművekbe szorult. A forgalmat lezárták az érintett útszakaszon.
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