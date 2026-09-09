Házkutatást tartottak az elmaradt nyaralások miatt bepanaszolt turisztikai cégnél

Házkutatást tartottak annál a marosvásárhelyi turisztikai ügynökségnél, amelynek vezetőit augusztus végén azzal panaszolták be ügyfelek, hogy a befizetett összegekért nem foglalták le a szerződésben szereplő nyaralásokat, és a pénzt sem utalták vissza.

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Egy marosvásárhelyi turisztikai ügynökség vezetőit azzal vádolták meg augusztusban az ügyfelek, hogy a befizetett összegekért nem foglalták le a szerződésben szereplő nyaralásokat, és a pénzüket sem utalták vissza. Az érintett ügynökség egyik vezetője akkor azt nyilatkozta, hogy az összegeket vissza fogja utalni a panaszosoknak.

korábban írtuk Átutalt összegek, átvert turisták, rendőrségi feljelentések Utazás előtti hétvégén derült ki egy marosvásárhelyi család számára, hogy a fél éve kifizetett nyaralás nem is létezik. A kárvallott a rendőrséghez fordult és másokat is erre biztat. Mint kiderült, több tucat család került ilyen kellemetlen helyzetbe.

Szerdán a gazdasági bűnözéssel foglalkozó rendőrök, ügyészi felügyelet mellett, négy házkutatást tartottak Maros megye területén – közölte a rendőrség sajtóirodája.

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Az eddigi nyomozás során megállapították, hogy egy Maros megyei gazdasági társaság képviselői több személyt is megtéveszthettek turisztikai csomagok értékesítésével összefüggésben. A házkutatások során az ügy szempontjából fontos bizonyítékokat és bizonyítási eszközöket foglaltak le.