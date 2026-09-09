Fotó: Haáz Vince
Szeptember 7-től ismét közlekednek a diákok számára fenntartott autóbuszjáratok. A tanítási napokon induló járatok menetrendje a reggeli iskolakezdéshez igazodik, hogy a tanulók egyszerűbben és biztonságosabban juthassanak el az iskolákba.
1-es járat – Meggyesfalva falu – Megyei Kórház
07:10 | Meggyesfalva falu
2E járat – Meggyesfalva falu – SMURD
07:10 | Meggyesfalva falu
10E járat – Egyesülés negyed – Megyei Kórház
07:14 | Nyárfa utca
12E járat – Egyesülés negyed – Tudor negyed
07:08 | Egyesülés negyed
18E járat – Plaza M – Megyei Kórház
07:06 | Plaza M
19E járat – Tudor negyed – SMURD
07:02 | Tudor negyed
23E járat – Helyi Közszállítás – SMURD
06:59 és 07:13 | Helyi Közszállítás autóbusz-állomása
32E járat – Egyesülés negyed – Shopping City
07:11 | Egyesülés negyed
A járatok tanítási napokon közlekednek, menetrendjük pedig a diákok reggeli iskolakezdéséhez igazodik.
Minden diáknak sikeres tanévet és biztonságos utazást kívánunk!
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
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