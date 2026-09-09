Gyilkosságért ítélték el, most fiataloknak mesél

Embert öltem, van bocsánat? – teszi fel a kérdést Greskó Zsolt, aki húszévesen került börtönbe emberölésért, és tapasztalatairól mesél Marosvásárhelyen az Ő az Út! Keresztény Ifjúsági Fesztiválon. A programban koncertek, vetélkedők is szerepelnek.

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Marosszentgyörgyről indult immár tizenegy éve az Ő az Út! Keresztény Ifjúsági Fesztivál, amelynek – mint Sófalvi Szabolcs négygyerekes édesapa, polgármester elmondta – az a célja, hogy megszólítsa a fiatalokat és alternatívát kínáljon nekik, Krisztus követésére biztassa őket.

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A fesztivált támogatja a római katolikus és a református egyház is, Tuzson Attila plébános, iskolalelkész szerint fontos kimenni a templom falai közül és köztereken, az utcán hirdetni Isten igéjét. Mezei Sándor református lelkész azt emelte ki, hogy