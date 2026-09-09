Élelmiszerhegyeket dobunk a szemétbe, miközben milliók élnek nélkülözésben

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Fotó: Orbán Orsolya
Évente több mint 3,45 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben a lakosság több mint 27 százaléka a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának van kitéve – hangsúlyozta szerdai közleményében a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége (FBAR).
A szervezet képviselői szerint a szeptember világszerte az élelmiszer-pazarlás elleni tudatosság és fellépés hónapja, azonban Románia számára az idei ősz kettős jelentőséggel bír. Pontosan
„Ez az évforduló kiváló alkalmat ad arra, hogy szembesüljünk a fájdalmas valósággal, ugyanakkor bemutassuk a hazánkban egy évtizede folyamatosan működő strukturális, logisztikai és törvényes megoldást” – idézi a közleményt az Agerpres.
Az élelmiszerpazarlás csökkentését célzó 2016/217-es számú törvény, amelyet a 2024/49-es törvénnyel módosítottak, lehetővé teszi, hogy az agrár-élelmiszeripari vállalatok ingyenesen átadhassák az élelmiszerbankoknak készleten levő fölös termékeiket, vagy azokat, amelyeknek csomagolása esztétikailag sérült, vagy szavatossági idejük lejárásához közeledik, de fogyasztásra még alkalmasak.
Az FBAR közleménye szerint az átvett termékeket teherautókkal, a romlandó élelmiszerek, például tejtermékek, húsok, friss zöldségek és gyümölcsök esetében hűtőberendezéssel ellátott kamionokkal szállítják az ország különböző részein található kilenc regionális raktárba, ahol a szervezet munkatársai
Ezt követően ingyenesen átadják az élelmiszereket a hálózatban regisztrált civil szervezeteknek, amelyek meleg étellé vagy segélycsomaggá alakítják azokat, támogatva ezzel a gyermekotthonokban élő gyermekeket, egyedülálló időseket vagy válsághelyzetben lévő családokat – számolnak be a Romániai Élelmiszerbankok Szövetségének képviselői.
A hivatalos adatok szerin a hálózat a múlt évben
A csomagok 854 partner civil szervezeten keresztül 326 364 rászorulóhoz jutottak el.
Az idei év első felében az élelmiszerbankok már 8555 tonna élelmiszert juttattak el rászorulóknak, ebből 7589 tonna megmentett élelmiszer volt.
Működésének első tíz évében, 2016 és 2026 júniusa közötti, a hálózat több mint 49 000 tonna élelmiszert gyűjtött be, amelyből több mint 44 000 tonna a pazarlástól megmentett termék volt. Ezekből
– áll még a szervezet közleményében.
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