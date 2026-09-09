Élelmiszerhegyeket dobunk a szemétbe, miközben milliók élnek nélkülözésben

Évente több mint 3,45 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben a lakosság több mint 27 százaléka a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának van kitéve – hangsúlyozta szerdai közleményében a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége (FBAR).

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A szervezet képviselői szerint a szeptember világszerte az élelmiszer-pazarlás elleni tudatosság és fellépés hónapja, azonban Románia számára az idei ősz kettős jelentőséggel bír. Pontosan

tíz éve indult el hazánkban az élelmiszerbanki mozgalom az első élelmiszerbank megalapításával a fővárosban.

„Ez az évforduló kiváló alkalmat ad arra, hogy szembesüljünk a fájdalmas valósággal, ugyanakkor bemutassuk a hazánkban egy évtizede folyamatosan működő strukturális, logisztikai és törvényes megoldást” – idézi a közleményt az Agerpres.

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Az élelmiszerpazarlás csökkentését célzó 2016/217-es számú törvény, amelyet a 2024/49-es törvénnyel módosítottak, lehetővé teszi, hogy az agrár-élelmiszeripari vállalatok ingyenesen átadhassák az élelmiszerbankoknak készleten levő fölös termékeiket, vagy azokat, amelyeknek csomagolása esztétikailag sérült, vagy szavatossági idejük lejárásához közeledik, de fogyasztásra még alkalmasak.

Az FBAR közleménye szerint az átvett termékeket teherautókkal, a romlandó élelmiszerek, például tejtermékek, húsok, friss zöldségek és gyümölcsök esetében hűtőberendezéssel ellátott kamionokkal szállítják az ország különböző részein található kilenc regionális raktárba, ahol a szervezet munkatársai