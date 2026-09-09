Látogatható a Lápmenti Tanulóház Szejkén

Közel százötven gyerek fordult meg eddig a nemrég megnyílt Szejkei Lápmenti Tanulóházban, ahol a környék élővilágával ismerkedhetnek meg a diákok. A kezdeményezést hosszú távra tervezik, további programokkal is bővítenék.

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A Szejkei Lápmenti Tanulóház szeptember 8-án nyitotta meg kapuit. A kezdeményezés célja, hogy élményszerűen ismertesse meg a gyerekekkel a Szejke és környéke természeti értékeit. A Zöldhét programjai során eddig

A foglalkozásokon egyelőre főként a helyi vízi és szárazföldi állatvilág kerül előtérbe, később a növényvilág bemutatásával is bővítenék a programot. Az előadásokat a Nagyküküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület tagjai tartják.

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„Fontos, hogy a gyerekek ne csak az iskolapadban tanuljanak a természetről, hanem