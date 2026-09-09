Gőzerő a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon – videóval

Több mint háromszáz ember és 240 munkagép, illetve berendezés dolgozik az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya első hegyvidéki szakaszán, kevesebb mint egy hónappal a munkálatok tényleges megkezdése után – jelentett be Facebook-oldalán Horaţiu Cosma közlekedési államtitkár.

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„Az 1D jelzésű, Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszon dolgozó román kivitelező megerősíti azt a nagyon jó kezdést, amelyet már a munkaterület előkészítésének szakaszában is láttunk” – értékeli a jelenlegi helyzetet az államtitkár, hozzátéve, hogy a mozgósítás már most is magas szintű:

több mint háromszáz ember és 240 munkagép, illetve berendezés dolgozik jelenleg a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon.

A területen egyidejűleg több jelentős munkálatot folytatnak, köztük földmunkákat és feltöltéseket, különböző megerősítéseket és az alapozási réteg javítását, valamint a felüljárók és a vadvédelmi átjárók előkészítését.

„Pontosan ezt a tempót szerettük volna, miután a tervezést három hónappal a határidő előtt befejeztük, ami lehetővé tette a munkálatok megkezdését” – írta az államtitkár, emlékeztetve, hogy a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakasz 14,4 kilométeren a következőket fogja tartalmazni:

tizennyolc híd, felüljáró és viadukt;

három vadvédelmi átjáró;

egy közúti csomópont Alfalunál;

egy ideiglenes lehajtó a következő, 2A Gyergyóditró–Grințieș szakasz felé, hogy ez a szektor önállóan is működhessen.

Az államtitkár ígérete szerint a jelenlegi munkálatokkal párhuzamosan előkészítik a szükséges dokumentációt a következő hegyvidéki, a 2A jelzésű, Gyergyóditró és Grințieș közötti szakaszon végzendő munkálatok engedélyezéséhez is.

korábban írtuk Kezdődhet az első Hargita megyei autópálya-szakasz építése A közúti beruházásokért felelős társaság (CNIR) csütörtökön kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as sztráda Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti (1D jelzésű) szakasza kivitelezésének elindítására.