Tizennégy embert találtak holtan a hegyekben a nyári turisztikai idény csúcsidőszakában

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Idén augusztusban, a nyári turisztikai idény csúcsidőszakában, a hegyimentőknek megközelítőleg 550 bevetése volt, amelyek során több mint 650 személyt mentettek meg – számolt be szerdán a Facebook-oldalán a Salvamont.
2026. szeptember 09., 15:412026. szeptember 09., 15:41
2026. szeptember 09., 15:422026. szeptember 09., 15:42
A bejegyzés szerint augusztusban naponta átlagosan 650–700 hegyimentő volt országszerte szolgálatban a legforgalmasabb vidékeken.
A hónap folyamán 542 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, 43-mal kevesebb, mint 2025 augusztusában. Ezek során összesen 667 embernek nyújtottak segítséget, 34-gyel kevesebbnek, mint tavaly, és 185 sérült személyt adtak át a mentőszolgálatok vagy a SMURD munkatársainak kórházba szállítás céljával. További 65 sérültet a Salvamont mentőautóival vittek kórházba, 25 személyt pedig – hattal kevesebbet, mint tavaly augusztusban – helikopterrel szállítottak egészségügyi intézményekbe. Ugyanakkor
– írja az Agerpres hírügynökség.
A hegyimentők továbbá 44 sérültet részesítettek elsősegélyben a Salvamont-egységek orvosi rendelőiben, és hét esetben olyan nehezen megközelíthető helyszíneken segítettek, ahol a bevetés speciális technikákat és felszerelést igényelt.
Az akciók során tizenkét alkalommal használtak drónokat, nyolc alkalommal pedig keresőkutyákat.
Augusztusban 1984 turista kért telefonon információt a turistaútvonalak állapotáról.
A mentőakciókkal párhuzamosan a Salvamont szakemberei folytatják a hegyi balesetek számának csökkentését célzó projektet, hiszen az elmúlt 25 évben folyamatosan nőtt a hegyi balesetek száma, ezért kiemelt fontosságú a prevenció és az oktatás – mutat még rá közleményében a hegyimentő-szolgálat.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
szóljon hozzá!