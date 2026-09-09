Tizennégy embert találtak holtan a hegyekben a nyári turisztikai idény csúcsidőszakában

Idén augusztusban, a nyári turisztikai idény csúcsidőszakában, a hegyimentőknek megközelítőleg 550 bevetése volt, amelyek során több mint 650 személyt mentettek meg – számolt be szerdán a Facebook-oldalán a Salvamont.

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A bejegyzés szerint augusztusban naponta átlagosan 650–700 hegyimentő volt országszerte szolgálatban a legforgalmasabb vidékeken. A hónap folyamán 542 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, 43-mal kevesebb, mint 2025 augusztusában. Ezek során összesen 667 embernek nyújtottak segítséget, 34-gyel kevesebbnek, mint tavaly, és 185 sérült személyt adtak át a mentőszolgálatok vagy a SMURD munkatársainak kórházba szállítás céljával. További 65 sérültet a Salvamont mentőautóival vittek kórházba, 25 személyt pedig – hattal kevesebbet, mint tavaly augusztusban – helikopterrel szállítottak egészségügyi intézményekbe. Ugyanakkor

idén augusztusban 14 személy vesztette életét a hegyekben, eggyel több, mint 2025 nyolcadik hónapjában