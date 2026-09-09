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Jövő héten indulnak a lábbuszok Háromszéken

Buslig Kincső, a sepsiszentgyörgyi Lábbusz-programfelelős

Buslig Kincső, a sepsiszentgyörgyi Lábbusz-programfelelős

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Szeptember 14-én, a tanév második hetétől újra elindul a sepsiszentgyörgyi és a kézdivásárhelyi Lábbusz program, amely idén is arra ösztönzi a gyermekeket, hogy gyalogosan, közösségben és biztonságosan induljanak iskolába.

Bodor Tünde

2026. szeptember 09., 15:572026. szeptember 09., 15:57

A Lábbusz program az egyik legsikeresebb sepsiszentgyörgyi önkormányzati, közösségi kezdeményezés: beindulása további tizenhárom hazai városban és három magyarországi helységben inspirálta a helyieket, hogy ott is hasonlót működtessenek. Az útvonalakon a gyermekeket a kijelölt találkozási pontokon önkéntes kísérők várják, majd közösen teszik meg az utat az iskoláig.

Buslig Kincső, a sepsiszentgyörgyi Lábbusz program felelőse elmondta, a városban tíz útvonalon „buszoznak”, a gyerekek mellé összesen 18–23 önkéntes kell (útvonalanként kettő, de ahol nagyon sok gyerek jár, ott több is). Jelentkezni folyamatosan lehet a 0744 830 819-es telefonszámon.

Sok nyugdíjas válaszolt a legutóbbi felhívásra, olykor intézmények, alapítványok, egyesületek is testületileg bejelentkeznek, de

a program folyamatosságát néhány szülő biztosítja, velük indulnak az első heti lábbuszok is.

Viszont számontartják sokan mások is, egy Angliából hazaköltöző nyugdíjas már előre jelezte, hogy majd ő is szeretne kísérő lenni, és a helyi vállalkozók közül is sokan önkéntesen támogatják a programot különféle jutalmakkal.

Minden kísérő azt vallja, feltöltődik a gyerekek jókedvétől Galéria

Minden kísérő azt vallja, feltöltődik a gyerekek jókedvétől

Ezek köre idén változott, kibővült, érdekes apróságok és komolyabb nyeremények, tárgyak és finom falatok is felkerültek a listára: lehet nyerni fűzőre figurát, kulcstartót, de mozi- és strandjegyet, jojót, vízibiciklizést, strandjegyet, törülközőt, pizzát, palacsintát, crispyt, burgert, a kitartóbbaknak pedig lábbuszos asztali lámpa, kerekes hátizsák is birtokába kerülhet, vagy hasznát vehetik az öt alkalmas gyógytornabérletnek, illetve az egyensúlyfelmérésnek.

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A tavalyiakhoz képest változott két útvonal, mert a Váradi József-iskola diákjai visszaköltöztek a felújított épületbe. Változatlanul működik viszont a maga nemében egyedülálló őrkői (roma negyedi) Lábbusz program: itt az óvodásokat és iskolásokat négy közösségi mediátor kíséri reggelenként, közben szocializálódnak, rendet és fegyelmet is tanulnak a gyerekek.

Időtálló program, időtálló élményekkel

Kézdivásárhelyen a Lábbusz program a város egyik legnagyobb időintervallumot átfogó gyermekprogramja, amely mögött valódi közösségi összefogás áll. A rendszeresen gyalog iskolába járó gyermekek itt is

pontokat gyűjthetnek, amelyeket különböző ajándékokra válthatnak be

– tudtuk meg Domokos-Fejér Melinda programfelelőstől.

A tavalyi évhez képest néhány útvonal módosul, ezért fontos, hogy a gyermekek és szülők figyeljék a találkozási pontokon található színes lábnyomokat. A Nagy Mózes Főgimnázium útvonala változatlan marad, továbbra is a kék lábnyomokat kell követni. Mivel a Waldorf-iskola a Kanta Szakképző Központba költözött, az ő diákjai is ehhez az útvonalhoz csatlakoznak, a Kaszárnyától indulva.

Ilyen élményeknek is jobban lehet örülni közösségben • Fotó: Kézdivásárhelyi önkormányzat Galéria

Ilyen élményeknek is jobban lehet örülni közösségben

Fotó: Kézdivásárhelyi önkormányzat

A Molnár Józsiás Általános Iskola felé két útvonal vezet. A 10-es Udvartér útvonala változatlan marad, itt továbbra is a zöld lábnyomokat kell követni. A másik útvonal idén módosul, és az Achim András utca felől a Vasút utca irányába halad majd a járat.

A Turóczi Mózes Általános Iskola egyik indulási pontja szintén változik. A sárga lábnyommal jelölt találkozási pont idén a Delivery üzlet, vagyis a Gatyaszár előtt lesz, a másik útvonal pedig változatlan marad. A Petőfi Sándor Gimnázium mindkét útvonala változatlan, itt továbbra is a piros lábnyomokat kell követni.

A Kézdi Lábbusznak néha pótkerekei is vannak • Fotó: Kézdivásárhelyi önkormányzat Galéria

A Kézdi Lábbusznak néha pótkerekei is vannak

Fotó: Kézdivásárhelyi önkormányzat

A Kézdi Lábbusz működéséhez idén is szükség van az önkéntes kísérők segítségére. Várják azok jelentkezését, akik akár egy hétre is vállalnák, hogy reggelente körülbelül 30 percet a gyermekek kísérésére és a közösségre szánnak. A Kézdi Lábbusz útvonalaira hetente összesen 14 önkéntes kísérőre van szükség. Jelentkezésüket a 0754 035 699-es, a 0753 812 378-as és a 0748 192 898-as telefonszámokon várják. Kérik, hogy adják meg nevüket és azt az időszakot, amelyben vállalni tudják a kísérést.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Kézdivásárhely
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