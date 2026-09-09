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A DNA-val és az ANI-val is vizsgáltatnák, hogy mit keresett az alkotmánybíró a magánrepülőzésen

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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Az USR képviselője, Emanuel Ungureanu szerdán bejelentette, hogy feljelentést tett a korrupcióellenes ügyészségen (DNA), és az Országos Feddhetetlenségi Ügynökséghez (ANI) is beadvánnyal fordult a Bukarest-Míkonosz közötti „luxusrepülőút” ügyében.

Székelyhon

2026. szeptember 09., 16:332026. szeptember 09., 16:33

Ezen a luxusrepülős úton Cristian Deliorga alkotmánybíró is részt vett politikusok és üzletemberek társaságában.

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Kelemen Hunor: Antal Lóránt szenátornak semmi keresnivalója nem volt a Bukarest-Míkonosz útvonalon közlekedő magánrepülőn

Antal István-Lóránt szenátornak nem volt pártmegbízása arra, hogy felszálljon a Bukarest-Míkonosz útvonalon közlekedő magánrepülőre, és nem lett volna szabad azon a gépen lennie – jelentette ki kedden Kelemen Hunor.

Ungureanu szerint az illetékes hatóságoknak ki kell vizsgálniuk, hogy

felmerül-e korrupciós bűncselekmény, összeférhetetlenség vagy érdekellentét gyanúja

– ismerteti az Agerpres.

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A képviselő rámutatott, hogy meg kell vizsgálni a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Mihai Daraban és Cristian Deliorga kapcsolatát is.

Amikor Daraban meg akart szerezni egy 46 hektáros területet a Romexpo környékén, Deliorga az ezzel kapcsolatos tervezet mellett szavazott az alkotmánybíróságon.

A tervezet végül nem lépett hatályba, mivel visszaküldték felülvizsgálatra – magyarázta.

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Magángép-botrány: magyarázkodik az egyik RMDSZ-es szenátort is érintő görögországi utazás miatt a kereskedelmi kamara

Közleményt adott ki szerdán a Kereskedelmi és Iparkamara, miután botrány tört ki egy oknyomozó cikk nyomán, amelyből kiderült: júliusban több politikust, egy alkotmánybírót és vitatott üzletembereket is a görög Míkonosz szigetére utaztattak.

Ungureanu közlése szerint ellenőrizni kell azt is, hogy

a magánrepülőn utazó egyik konstancai bírónak voltak-e olyan folyamatban lévő ügyei, amelyekben a gépen tartózkodó üzletemberek is érintettek voltak.

Ungureanu kifogásolta, hogy az üzletemberek, szociáldemokrata párti és RMDSZ-politikusok, valamint egy alkotmánybíró közös utazásairól nem az illetékes hatóságoktól, hanem egy kibertámadást követően, „véletlenül” szerzett tudomást a közvélemény. Szerinte

az ügy régebbi összefonódásokra utalhat, és azt is bírálta, hogy a DNA nem indított hivatalból vizsgálatot.

A képviselő rendkívül súlyosnak nevezte az ügyet, és élesen bírálta az elnöki hivatal, illetve a hatóságok hallgatását.

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RMDSZ-es szenátor is ült a magángépen, amely alkotmánybírót és több üzletembert is egy görög szigetre repített
RMDSZ-es szenátor is ült a magángépen, amely alkotmánybírót és több üzletembert is egy görög szigetre repített

Egy alkotmánybíró, több politikus között egy magyar szenátor és több üzletember is annak a magángépnek a fedélzetén tartózkodott, amely júliusban a görög Míkonosz szigetére szállított egy romániai küldöttséget – közölte a PressOne oknyomozó portál.

A Newscenter beszámolója szerint Cristian Deliorga alkotmánybíró, Victor Ponta volt miniszterelnök, Florin Manole volt PSD-s munkaügyi miniszter, Antal István-Lóránt RMDSZ-es szenátor, a Konstanca megyei törvényszék elnöke, Marius Cătălin Croitoru, valamint a büntetett előéletű Gruia Stoica üzletember júliusban magánrepülőgéppel utazott a görögországi Míkonosz szigetére. Az utazást a Román Kereskedelmi és Iparkamara szervezte és finanszírozta.

Belföld
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