Helikoptert riasztottak egy megsérült túrázó mentésére

Helikopterrel mentettek ki egy 26 éves nőt a Retyezát-hegységben található Zănoaga-tó térségéből, miután elesett és súlyosan megsérült a lába.

Székelyhon 2026. szeptember 09., 17:262026. szeptember 09., 17:26

A Hunyad megyei hegyimentő-szolgálat vezetője, Ovidiu Bodean szerint az eset kedden történt, de csak szerdán jelentették.

A fiatal nő holland turisták egy csoportjával kirándult, amikor vízért indult, megcsúszott és megsérült.