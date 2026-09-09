Buszokkal szállítják a diákokat, amíg felújítják a marosvásárhelyi Coșbuc-iskolát

A PNRR-finanszírozás elmaradása miatt két marosvásárhelyi iskola felújítását saját forrásból végzi el az önkormányzat. Két intézmény diákjai nem a saját épületükben kezdték meg a tanévet. A Coșbuc-iskola jövő februárban költözhet vissza leghamarabb.

Hajnal Csilla 2026. szeptember 09., 17:472026. szeptember 09., 17:47

Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: az elmúlt években az oktatás fejlesztése a városvezetés egyik legfontosabb célkitűzése volt. Az uniós pályázati forrásokat jelentős önkormányzati hozzájárulással egészítették ki annak érdekében, hogy

a városi iskolák korszerű körülményeket biztosíthassanak a diákoknak.

Hirdetés Idén a közel 130 millió lejes költségvetési keretből eddig 87 millió lejt fizettek ki – ez 67 százalékos teljesítést jelent –, ehhez társul még 18 millió lej közvetlen intézményi támogatás, így összesen 148 millió lej jut oktatásfejlesztési célokra 2026-ban.

Kovács Mihály Levente alpolgármester és Soós Zoltán polgármester szerdán tájékoztatta a sajtót oktatási témában Fotó: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Buszokkal viszik a Coșbuc-iskola diákjait A városban működő 56 oktatási intézmény közül 54 a saját épületében kezdte meg a tanévet. Kivételt képez a George Coșbuc Általános Iskola és a Gyermekvilág Napközi Otthon, amelyek részlegesen más helyszínen működnek, valamint a Tudor Vladimirescu Általános Iskola, ahonnan mindössze két osztályt kellett átmenetileg máshová költöztetni. Amint a városvezető kifejtette,

a George Coșbuc Általános Iskola felújítása 2027 februárjában fejeződik be,

a beruházás értéke 6,2 millió lej. A Tudor Vladimirescu Általános Iskola munkálatai az idei év végén lezárulnak.

Fotó: Haáz Vince

A városvezető újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, ennek a két iskolafelújítási projektnek a romániai Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervből (PNRR) kellett volna megvalósulniuk, ám mivel augusztus 31-ig nem érték el a 30 százalékos teljesítési küszöböt,

a PNRR-ből származó finanszírozást felfüggesztették.

Így az önkormányzat saját költségvetéséből vállalta fel a két iskola felújításának finanszírozását.

Fotó: Haáz Vince

A munkálatok befejezéséig a Coșbuc-iskola diákjainak többsége a Bodoni utcai Serafim Duicu Általános Iskola épületében tanul majd, ám erről csak iskolakezdés előtt pár nappal tájékoztatták a szülőket.

Az előkészítő osztályok az iskola B épületében maradnak, a munkaterülettől elkülönítve.

A gyermekek könnyebb eljutása érdekében autóbuszos szállítást is szerveznek, akárcsak a Friedrich Schiller Általános Iskola felújítási munkálatai alatt. A Víztelep utcai bölcsődében kapnak helyet az ovisok Az Egyesülés negyedbeli Gyermekvilág óvodában nagyszabású beavatkozásra – tetőtér-beépítésre és szerkezeti javításokra – kerül sor, itt

körülbelül másfél évet kell várni a visszaköltözésre.

Addig a gyerekek a közelben épült új, Víztelep utcai bölcsődében kapnak helyet, három hónapon belül. Kovács Mihály Levente alpolgármester arról is beszélt, hogy ettől a tanévtől kezdődően az Unirea Főgimnázium elemi osztályos tanulói új tantermeket használhatnak, amelyeket a Constantin Brâncuși Iskolai Kampusz kollégiumi épületében alakítottak ki. Emellett felújították az Európa Általános Iskolát és a Unirea Főgimnázium elemi tagozatát kiszolgáló étkezdét, valamint az Európa Általános Iskola dísztermét is.

Fotó: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala