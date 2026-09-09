Alig kezdték el, máris halasztottak Georgescuék perében

Szeptember 28-ára halasztotta szerdán a bukaresti ítélőtábla annak a büntetőpernek a tárgyalását, amelyben Călin Georgescu volt államfőjelöltet és Horațiu Potra zsoldosvezért is az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlettel vádolják.

Székelyhon 2026. szeptember 09., 17:352026. szeptember 09., 17:35

A per első tárgyalásán több vádlott is távol maradt, köztük Georgescu is – számol be az Agerpres. Hirdetés Jelen volt viszont a tárgyalóteremben Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő, a Nordis-ügy vádlottja, aki a Potra-csoport egyik tagját, Dan Cristian Panțát védi. Panța a Hazafiak Pártjának listáján szerzett helyi tanácsosi mandátumot Medgyesen.

Ez a második ügy, amelyben bíróság elé állítják Călin Georgescut.