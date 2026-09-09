Alig kezdték el, máris halasztottak Georgescuék perében

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Szeptember 28-ára halasztotta szerdán a bukaresti ítélőtábla annak a büntetőpernek a tárgyalását, amelyben Călin Georgescu volt államfőjelöltet és Horațiu Potra zsoldosvezért is az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlettel vádolják.
A per első tárgyalásán több vádlott is távol maradt, köztük Georgescu is – számol be az Agerpres.
Jelen volt viszont a tárgyalóteremben Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő, a Nordis-ügy vádlottja, aki a Potra-csoport egyik tagját, Dan Cristian Panțát védi. Panța a Hazafiak Pártjának listáján szerzett helyi tanácsosi mandátumot Medgyesen.
A volt államfőjelöltet az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérletben való bűnrészességgel, valamint folytatólagosan elkövetett hamis információközléssel vádolják.
Horațiu Potrát az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlet, fegyverrel és robbanóanyaggal való visszaélés, valamint nyilvános felbujtás miatt állították bíróság elé ebben az ügyben.
Az ügyészek szerint Potra zsoldosai be akartak épülni a 2024. decemberi elnökválasztás érvénytelenítése után szervezett tüntetésekbe, hogy káoszt idézzenek elő.
A vádhatóság szerint a tervet Călin Georgescu és közeli emberei dolgozták ki azon a titkos találkozón, amelyet az elnökválasztás érvénytelenítése után tartottak a ciolpani-i farmon.
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