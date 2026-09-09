Alicantéba is repülhetünk Marosvásárhelyről januártól, de egy másik járat megszűnik

Új közvetlen légi járat indul Marosvásárhelyről a spanyolországi Alicantéba január 11-től, így a marosvásárhelyi utasok átszállás nélkül juthatnak el a napfényes Costa Blanca térségébe.

Székelyhon 2026. szeptember 09., 17:432026. szeptember 09., 17:43

Az új úti cél bevezetésével egy időben azonban egy másik járat megszűnik:

januártól nem lesz elérhető a Marosvásárhely–Párizs (Beauvais) útvonal

sem, mivel az utasforgalom nem indokolta a járat hosszabb távú fenntartását. Hirdetés A repülőtér illetékesei szerint a járathálózat folyamatosan alakul: míg egyes útvonalak megerősödnek, mások megszűnnek,

a cél pedig az, hogy egyre több új desztináció kerüljön fel Marosvásárhely repülőtérének térképére