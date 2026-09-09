Őrizetbe vettek egy személyt az elmaradt nyaralások miatt bepanaszolt turisztikai cég kapcsán

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Fotó: Pál Árpád
A házkutatás során könyvelési iratokat, adattároló eszközöket, valamint egyéb, bizonyítékként szolgálható iratokat foglaltak le, továbbá egy személyt is őrizetbe vettek.
Házkutatást tartottak annál a marosvásárhelyi turisztikai ügynökségnél, amelynek vezetőit azzal panaszolták be ügyfelek, hogy
Házkutatást tartottak annál a marosvásárhelyi turisztikai ügynökségnél, amelynek vezetőit augusztus végén azzal panaszolták be ügyfelek, hogy a befizetett összegekért nem foglalták le a szerződésben szereplő nyaralásokat, és a pénzt sem utalták vissza.
A gazdasági bűnözés felderítésével foglalkozó Maros megyei rendőrök, ügyészi felügyelet mellett szeptember 9-én lezajlott négy házkutatása során könyvelési iratokat, adattároló eszközöket, valamint egyéb, bizonyítékként szolgálható iratokat foglaltak le.
Az összegyűjtött bizonyítékok alapján a rendőrök egy 69 éves férfival szemben 24 órás őrizetbe vételt rendeltek el – közölte a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.
A nyomozást a rendőrség folytatja, az illetékes ügyészség koordinálásával.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
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