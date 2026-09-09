Őrizetbe vettek egy személyt az elmaradt nyaralások miatt bepanaszolt turisztikai cég kapcsán

A házkutatás során könyvelési iratokat, adattároló eszközöket, valamint egyéb, bizonyítékként szolgálható iratokat foglaltak le, továbbá egy személyt is őrizetbe vettek.

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Házkutatást tartottak annál a marosvásárhelyi turisztikai ügynökségnél, amelynek vezetőit azzal panaszolták be ügyfelek, hogy

a befizetett összegekért nem foglalták le a szerződésben szereplő nyaralásokat, és a pénzt sem utalták vissza.

korábban írtuk Házkutatást tartottak az elmaradt nyaralások miatt bepanaszolt turisztikai cégnél Házkutatást tartottak annál a marosvásárhelyi turisztikai ügynökségnél, amelynek vezetőit augusztus végén azzal panaszolták be ügyfelek, hogy a befizetett összegekért nem foglalták le a szerződésben szereplő nyaralásokat, és a pénzt sem utalták vissza.

A gazdasági bűnözés felderítésével foglalkozó Maros megyei rendőrök, ügyészi felügyelet mellett szeptember 9-én lezajlott négy házkutatása során könyvelési iratokat, adattároló eszközöket, valamint egyéb, bizonyítékként szolgálható iratokat foglaltak le.

Az összegyűjtött bizonyítékok alapján a rendőrök egy 69 éves férfival szemben 24 órás őrizetbe vételt rendeltek el – közölte a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.

A nyomozást a rendőrség folytatja, az illetékes ügyészség koordinálásával.