Újraindítják a TBC elleni oltóanyag beszerzését, 100 ezer adag BCG-vakcinát vásárolna a minisztérium

Újraindítja a TBC elleni BCG-vakcina beszerzését az egészségügyi minisztérium, miután az előző közbeszerzést érvénytelenítették. A meglévő készleteket addig átcsoportosítják, a kimaradt gyermekek oltását pedig pótolják.

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Az új eljárás lezárásáig átcsoportosítják a meglévő készleteket a megyei egészségügyi igazgatóságok (DSP) között, hogy

Újraindítja az egészségügyi minisztérium százezer adag BCG-oltóanyag beszerzési eljárását, miután a korábbi közbeszerzést érvénytelenítették a szállító által tévesen benyújtott áradatok miatt.

az oltóanyag oda kerüljön, ahol szükség van rá

– számol be a tárca szerdai közleménye alapján az Agerpres . A minisztérium képviselői hangsúlyozták, hogy a beszállító rendelkezik a szükséges készlettel, és

amint az oltóanyag elérhetővé válik, beoltják azokat a gyermekeket is, akik átmenetileg kimaradtak az oltásból.

A tárca ugyanakkor azt javasolja az egészségügyi intézményeknek és az oltásban részt vevő orvosoknak, hogy ütemezzék be az érintett gyermekeket, hogy az elmaradt oltásokat szervezetten, további késedelem nélkül pótolhassák.

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Szeptember elején 36.200 adag BCG-vakcina volt készleten, ebből 28.500 az oltóhelyeken, 7700 pedig a közegészségügyi igazgatóságok raktáraiban