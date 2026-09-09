Újraindítják a TBC elleni oltóanyag beszerzését, 100 ezer adag BCG-vakcinát vásárolna a minisztérium

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Újraindítja a TBC elleni BCG-vakcina beszerzését az egészségügyi minisztérium, miután az előző közbeszerzést érvénytelenítették. A meglévő készleteket addig átcsoportosítják, a kimaradt gyermekek oltását pedig pótolják.
Újraindítja az egészségügyi minisztérium százezer adag BCG-oltóanyag beszerzési eljárását, miután a korábbi közbeszerzést érvénytelenítették a szállító által tévesen benyújtott áradatok miatt.
Az új eljárás lezárásáig átcsoportosítják a meglévő készleteket a megyei egészségügyi igazgatóságok (DSP) között, hogy
– számol be a tárca szerdai közleménye alapján az Agerpres. A minisztérium képviselői hangsúlyozták, hogy a beszállító rendelkezik a szükséges készlettel, és
A tárca ugyanakkor azt javasolja az egészségügyi intézményeknek és az oltásban részt vevő orvosoknak, hogy ütemezzék be az érintett gyermekeket, hogy az elmaradt oltásokat szervezetten, további késedelem nélkül pótolhassák.
Szeptember elején 36.200 adag BCG-vakcina volt készleten, ebből 28.500 az oltóhelyeken, 7700 pedig a közegészségügyi igazgatóságok raktáraiban
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