Elnöki hivatal: Románia nem küld harcoló alakulatokat Ukrajnába

Románia nem küld harcoló alakulatokat az ukrajnai frontra, elsődleges célja saját állampolgárainak védelme – közölte szerdán az elnöki hivatal.

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Az intézmény képviselői Facebook-bejegyzésben reagáltak azokra az online térben terjedő hírekre, amelyek szerint

Az elnöki hivatal ezt riogató manipulációnak nevezte, amely egy adminisztratív döntés szándékos elferdítésével próbálja azt a megalapozatlan látszatot kelteni, hogy Romániát bevonják a háborúba.

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Az Agerpres által szemlézett tájékoztatásban rámutattak, hogy Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziója a Fekete-tenger térségének valamennyi országára, így az Ukrajnával közös határszakasszal rendelkező Romániára is hatással van.

Emiatt Bukarest részt vesz azokban a nemzetközi együttműködési formákban, amelyek az ország és lakossága biztonságát szolgálják. Ezek egyike a tettre készek koalíciója, amelynek célja, hogy egy esetleges tűzszüneti megállapodás után politikai és jogi biztonsági garanciákat nyújtson Ukrajnának, hozzájárulva az egész régió békéjéhez és stabilitásához – magyarázták.

Hozzátették, a politikai szintű döntések katonai végrehajtásának biztosítására 2025-ben létrehozták az Ukrajnát támogató többnemzetiségű erők műveleti parancsnokságát, az államfő pedig azt kérte a parlamenttől, hogy