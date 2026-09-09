Elnöki hivatal: Románia nem küld harcoló alakulatokat Ukrajnába

Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala
Románia nem küld harcoló alakulatokat az ukrajnai frontra, elsődleges célja saját állampolgárainak védelme – közölte szerdán az elnöki hivatal.
Az intézmény képviselői Facebook-bejegyzésben reagáltak azokra az online térben terjedő hírekre, amelyek szerint
Az elnöki hivatal ezt riogató manipulációnak nevezte, amely egy adminisztratív döntés szándékos elferdítésével próbálja azt a megalapozatlan látszatot kelteni, hogy Romániát bevonják a háborúba.
Az Agerpres által szemlézett tájékoztatásban rámutattak, hogy Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziója a Fekete-tenger térségének valamennyi országára, így az Ukrajnával közös határszakasszal rendelkező Romániára is hatással van.
Emiatt Bukarest részt vesz azokban a nemzetközi együttműködési formákban, amelyek az ország és lakossága biztonságát szolgálják. Ezek egyike a tettre készek koalíciója, amelynek célja, hogy egy esetleges tűzszüneti megállapodás után politikai és jogi biztonsági garanciákat nyújtson Ukrajnának, hozzájárulva az egész régió békéjéhez és stabilitásához – magyarázták.
Hozzátették, a politikai szintű döntések katonai végrehajtásának biztosítására 2025-ben létrehozták az Ukrajnát támogató többnemzetiségű erők műveleti parancsnokságát, az államfő pedig azt kérte a parlamenttől, hogy
„Románia nem küld harcoló alakulatokat Ukrajnába, nem vezényel katonákat a frontra” – szögezték le a bejegyzésben. Hangsúlyozták, hogy a román részvétel legfeljebb 20 fős törzsszemélyzetre korlátozódik, amely kizárólag tervezési, irányítási és koordinációs feladatokat lát el, harci tevékenységben nem vesz részt.
Ugyanakkor a rotációs rendszerben működő parancsnokság a frontvonaltól több ezer kilométerre, Franciaországban és Nagy-Britanniában dolgozik – tették hozzá.
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