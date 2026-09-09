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TikTok-generáció az iskolaudvaron – így öltöznek a mai kamaszok

TikTok-generáció, Tumblr, tinédzserek, divat, kamaszok, Tumblr-generáció

A divat továbbra sem csak ruhákról szól, hanem az önkifejezésről

Fotó: Pixabay

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Tíz év alatt a Tumblr helyét átvette a TikTok, de a tinédzserek célja nem változott: ruháikkal szeretnék megmutatni, kik is valójában. Szülőket, kamaszokat és turkálós eladókat kérdeztünk a mai iskolai divatról.

Nagy Lilla

2026. szeptember 09., 18:552026. szeptember 09., 18:55

Tíz évvel ezelőtt a tanévnyitók közönségét bakancsos, farmerdzsekis, bandapólós tinédzserek alkották. A Tumblr-generáció divatja mély nyomot hagyott egy egész korosztályon: a túlméretezett kockás ingek, a szaggatott harisnyák és a magas derekú farmerek sokak emlékezetében ma is élénken élnek.

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Azóta azonban eltelt egy évtized, felnőtt egy új generáció, és vele együtt új trendek is születtek. A közösségi média platformjai változtak, a Tumblr helyét a TikTok vette át, de egy dolog ugyanaz maradt:

a fiatalok továbbra is az öltözködésükön keresztül fejezik ki önmagukat.

Szülőket, tinédzsereket és egy turkálós elárusítót kérdeztünk arról, milyen stílusjegyek határozzák meg ma az iskolák folyosóit.

TikTok-generáció, Tumblr, tinédzserek, divat, kamaszok, Tumblr-generáció Galéria

A mai fiatalok előszeretettel keverik az elegáns és hétköznapi darabokat

Fotó: Pixabay

Bő nadrágok és elmosódó határok

A szülők szerint az egyik legszembetűnőbb változás, hogy a lányok és a fiúk öltözködése sok tekintetben közelebb került egymáshoz. Az extrán bő nadrágok szinte minden kamasz gardróbjában megtalálhatók, nemtől függetlenül. Persze nem minden szülő rajong ezekért a trendekért, de talán ez sem újdonság.

A kamaszdivat évtizedek óta részben arról szól, hogy a fiatalok feszegetik a határokat, és olykor meghökkentik a felnőtteket.

Jó példa erre a rövid vagy szűk pólók népszerűsége, amelyeket ma már nemcsak lányok, hanem egyes fiúk is szívesen viselnek. Bár sokan modern jelenségnek gondolják, a hetvenes évek rocksztárjai már régen kitaposták ezt az utat.

TikTok-generáció, Tumblr, tinédzserek, divat, kamaszok, Tumblr-generáció Galéria

Fotó: Pixabay

A mai fiatalok emellett előszeretettel keverik az elegáns és hétköznapi darabokat. Nem ritka a farmernadrág nyakkendővel vagy az elegáns ruha egy férfizakóval párosítva.

Az iskolai öltözködést azonban sokszor az intézmény szabályzata is befolyásolja.

Egy művészeti iskola általában nagyobb teret ad az önkifejezésnek, míg konzervatívabb intézményekben a diákoknak szűkebb mozgástér jut. Örök vitatéma például a fiúk hosszú haja, amelyet egyes helyeken még ma sem néznek jó szemmel.

„Nem vagyunk ugyanolyanok”

A tinédzserek szerint tévednek azok a felnőttek, akik úgy látják, hogy minden fiatal ugyanúgy öltözködik. Bár a trendek valóban hatnak rájuk, úgy érzik, mindenki a saját képére formálja a divatot. Ha belépünk egy iskolába, első pillantásra talán valóban a bő ruhák dominálnak.

TikTok-generáció, Tumblr, tinédzserek, divat, kamaszok, Tumblr-generáció Galéria

Fotó: Pixabay

Közelebbről nézve azonban a részletek sokat elárulnak. A fiatalok szerint éppen ezek az apró különbségek teszik egyedivé a megjelenésüket.

A mai kamaszok egyik kedvence például az úgynevezett „csúnya cipő”.

Az ormótlan talpak, a szokatlan formák vagy akár a lábujjas cipők is népszerűek körükben – saját bevallásuk szerint is. Hasonlóan kedveltek a feltűnő, mintás zoknik, amelyeket gyakran még felemásan is viselnek.

A lányok körében a bohém stílus is újra virágzik. Stevie Nicks ikonikus megjelenése mintha ismét divatba jött volna: a lenge szoknyák, réteges öltözékek és romantikus részletek egyre gyakrabban jelennek meg az iskolai folyosókon.

Vászontáskák, kitűzők és sok-sok kiegészítő

A mai tinédzserek öltözékének fontos részei a kiegészítők. A bő szabású ingek, mellények és réteges szettek mellett gyakran feltűnnek a karkötők, gyűrűk és nyakláncok is, sokszor egyszerre több darab.

TikTok-generáció, Tumblr, tinédzserek, divat, kamaszok, Tumblr-generáció Galéria

A bőrtáskák helyett a legtöbben vászontáskákat hordanak

Fotó: Pixabay

A táskaválasztásban is kirajzolódik egy egyértelmű tendencia. A bőrtáskák helyett a legtöbben vászontáskákat hordanak, különösen a féloldalas változatokat. Ezeket kitűzőkkel, felvarrókkal és különféle díszekkel teszik személyessé.

A cél egyértelmű: olyan tárgyakat viselni, amelyek valamit elmondanak a tulajdonosukról.

A hajviselet terén kevésbé dominálnak a feltűnő hajdíszek, viszont a szándékosan rendezetlen, úgynevezett „messy” stílus kifejezetten népszerű.

A turkálók továbbra is a kincsvadászok paradicsomai

A megkérdezett turkálós elárusító szerint a kamaszok mindig is szerették az egyedi darabokat, és ez ma sincs másként.

Különösen keresik azokat a ruhákat, amelyek valamilyen módon kitűnnek a tömegből: egy vicces feliratú pólót, egy szokatlan nadrágot vagy egy különleges kalapot.

Ugyanakkor nem minden fiatal keresi a feltűnést. Sok tinédzser továbbra is az egyszerű, klasszikus darabokat választja, például az egyszínű pólókat vagy a visszafogott blúzokat. Ahogy az eladó fogalmazott, a kamaszok sokfélék, és gyakran a baráti társaság is meghatározza, hogy kinek milyen stílus áll közel a szívéhez.

TikTok-generáció, Tumblr, tinédzserek, divat, kamaszok, Tumblr-generáció Galéria

Fotó: Pixabay

Abban azonban egyetértett, hogy a mai fiatalok ritkán választják külön az iskolai és az utcai öltözködést. Amit viselnek, az identitásuk része, és ezt nemcsak szabadidőben, hanem az iskolapadban ülve is vállalják.

Több a hasonlóság, mint gondolnánk

Bár a TikTok-generáció sok tekintetben más világban nő fel, mint a Tumblr-korszak tinédzserei, a lényeg változatlan maradt.

A divat továbbra sem csak ruhákról szól, hanem az önkifejezésről, a közösséghez tartozásról és olykor a szabályok finom feszegetéséről.

A trendek jönnek és mennek, de a kamaszkor egyik örök kelléke változatlan: az a vágy, hogy a fiatalok megmutassák a világnak, kik is ők valójában.

Divat Életmód
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