TikTok-generáció az iskolaudvaron – így öltöznek a mai kamaszok

A divat továbbra sem csak ruhákról szól, hanem az önkifejezésről
Fotó: Pixabay
Tíz év alatt a Tumblr helyét átvette a TikTok, de a tinédzserek célja nem változott: ruháikkal szeretnék megmutatni, kik is valójában. Szülőket, kamaszokat és turkálós eladókat kérdeztünk a mai iskolai divatról.
Tíz évvel ezelőtt a tanévnyitók közönségét bakancsos, farmerdzsekis, bandapólós tinédzserek alkották. A Tumblr-generáció divatja mély nyomot hagyott egy egész korosztályon: a túlméretezett kockás ingek, a szaggatott harisnyák és a magas derekú farmerek sokak emlékezetében ma is élénken élnek.
Azóta azonban eltelt egy évtized, felnőtt egy új generáció, és vele együtt új trendek is születtek. A közösségi média platformjai változtak, a Tumblr helyét a TikTok vette át, de egy dolog ugyanaz maradt:
Szülőket, tinédzsereket és egy turkálós elárusítót kérdeztünk arról, milyen stílusjegyek határozzák meg ma az iskolák folyosóit.
A mai fiatalok előszeretettel keverik az elegáns és hétköznapi darabokat
Fotó: Pixabay
A szülők szerint az egyik legszembetűnőbb változás, hogy a lányok és a fiúk öltözködése sok tekintetben közelebb került egymáshoz. Az extrán bő nadrágok szinte minden kamasz gardróbjában megtalálhatók, nemtől függetlenül. Persze nem minden szülő rajong ezekért a trendekért, de talán ez sem újdonság.
Jó példa erre a rövid vagy szűk pólók népszerűsége, amelyeket ma már nemcsak lányok, hanem egyes fiúk is szívesen viselnek. Bár sokan modern jelenségnek gondolják, a hetvenes évek rocksztárjai már régen kitaposták ezt az utat.
Fotó: Pixabay
A mai fiatalok emellett előszeretettel keverik az elegáns és hétköznapi darabokat. Nem ritka a farmernadrág nyakkendővel vagy az elegáns ruha egy férfizakóval párosítva.
Egy művészeti iskola általában nagyobb teret ad az önkifejezésnek, míg konzervatívabb intézményekben a diákoknak szűkebb mozgástér jut. Örök vitatéma például a fiúk hosszú haja, amelyet egyes helyeken még ma sem néznek jó szemmel.
A tinédzserek szerint tévednek azok a felnőttek, akik úgy látják, hogy minden fiatal ugyanúgy öltözködik. Bár a trendek valóban hatnak rájuk, úgy érzik, mindenki a saját képére formálja a divatot. Ha belépünk egy iskolába, első pillantásra talán valóban a bő ruhák dominálnak.
Fotó: Pixabay
Közelebbről nézve azonban a részletek sokat elárulnak. A fiatalok szerint éppen ezek az apró különbségek teszik egyedivé a megjelenésüket.
Az ormótlan talpak, a szokatlan formák vagy akár a lábujjas cipők is népszerűek körükben – saját bevallásuk szerint is. Hasonlóan kedveltek a feltűnő, mintás zoknik, amelyeket gyakran még felemásan is viselnek.
A lányok körében a bohém stílus is újra virágzik. Stevie Nicks ikonikus megjelenése mintha ismét divatba jött volna: a lenge szoknyák, réteges öltözékek és romantikus részletek egyre gyakrabban jelennek meg az iskolai folyosókon.
A mai tinédzserek öltözékének fontos részei a kiegészítők. A bő szabású ingek, mellények és réteges szettek mellett gyakran feltűnnek a karkötők, gyűrűk és nyakláncok is, sokszor egyszerre több darab.
A bőrtáskák helyett a legtöbben vászontáskákat hordanak
Fotó: Pixabay
A táskaválasztásban is kirajzolódik egy egyértelmű tendencia. A bőrtáskák helyett a legtöbben vászontáskákat hordanak, különösen a féloldalas változatokat. Ezeket kitűzőkkel, felvarrókkal és különféle díszekkel teszik személyessé.
A hajviselet terén kevésbé dominálnak a feltűnő hajdíszek, viszont a szándékosan rendezetlen, úgynevezett „messy” stílus kifejezetten népszerű.
A megkérdezett turkálós elárusító szerint a kamaszok mindig is szerették az egyedi darabokat, és ez ma sincs másként.
Ugyanakkor nem minden fiatal keresi a feltűnést. Sok tinédzser továbbra is az egyszerű, klasszikus darabokat választja, például az egyszínű pólókat vagy a visszafogott blúzokat. Ahogy az eladó fogalmazott, a kamaszok sokfélék, és gyakran a baráti társaság is meghatározza, hogy kinek milyen stílus áll közel a szívéhez.
Fotó: Pixabay
Abban azonban egyetértett, hogy a mai fiatalok ritkán választják külön az iskolai és az utcai öltözködést. Amit viselnek, az identitásuk része, és ezt nemcsak szabadidőben, hanem az iskolapadban ülve is vállalják.
Bár a TikTok-generáció sok tekintetben más világban nő fel, mint a Tumblr-korszak tinédzserei, a lényeg változatlan maradt.
A trendek jönnek és mennek, de a kamaszkor egyik örök kelléke változatlan: az a vágy, hogy a fiatalok megmutassák a világnak, kik is ők valójában.
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