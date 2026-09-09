Hónapok óta nem kaptak fizetést a CFR teherszállító részlegének alkalmazottai

A Román Vasúttársaság teherszállító részlegének (CFR Marfă) mintegy 1550 alkalmazottja hónapok óta nem kapott fizetést, és továbbra sem látszik megoldás a helyzetükre – közölte szerdán a vasutasok szakszervezeti szövetsége (FNFMCV).

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az érdekvédelmi szervezet tájékoztatása szerint a képviselőház szerdán a bérkövetelések kifizetését biztosító garanciaalapról szóló törvény módosításával segíthetett volna az érintetteken, a tervezet azonban nem kapta meg az elfogadásához szükséges számú szavazatot.

Hirdetés

A javaslatot 129 képviselő támogatta, 70 ellenezte, 38-an tartózkodtak, 54-en pedig nem szavaztak – ismerteti az Agerpres.

A közlemény szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői közül 88-an igennel szavaztak, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) két képviselője támogatta a tervezetet, 53-an nemmel szavaztak, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) részéről ketten igennel, 35-en nemmel szavaztak, ketten tartózkodtak, egy képviselő pedig nem voksolt.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 34 képviselője ellenezte a javaslatot, az SOS Románia 13, a nemzeti kisebbségek frakciója pedig ugyancsak 13 támogató szavazatot adott, míg az RMDSZ 21 képviselője tartózkodott.