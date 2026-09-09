Hónapok óta nem kaptak fizetést a CFR teherszállító részlegének alkalmazottai

Fotó: Pataky Lehel Zsolt
A Román Vasúttársaság teherszállító részlegének (CFR Marfă) mintegy 1550 alkalmazottja hónapok óta nem kapott fizetést, és továbbra sem látszik megoldás a helyzetükre – közölte szerdán a vasutasok szakszervezeti szövetsége (FNFMCV).
2026. szeptember 09., 19:002026. szeptember 09., 19:00
2026. szeptember 09., 19:062026. szeptember 09., 19:06
Az érdekvédelmi szervezet tájékoztatása szerint a képviselőház szerdán a bérkövetelések kifizetését biztosító garanciaalapról szóló törvény módosításával segíthetett volna az érintetteken, a tervezet azonban nem kapta meg az elfogadásához szükséges számú szavazatot.
A javaslatot 129 képviselő támogatta, 70 ellenezte, 38-an tartózkodtak, 54-en pedig nem szavaztak – ismerteti az Agerpres.
A közlemény szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői közül 88-an igennel szavaztak, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) két képviselője támogatta a tervezetet, 53-an nemmel szavaztak, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) részéről ketten igennel, 35-en nemmel szavaztak, ketten tartózkodtak, egy képviselő pedig nem voksolt.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 34 képviselője ellenezte a javaslatot, az SOS Románia 13, a nemzeti kisebbségek frakciója pedig ugyancsak 13 támogató szavazatot adott, míg az RMDSZ 21 képviselője tartózkodott.
– fogalmaztak.
Hangsúlyozták továbbá, hogy az alkalmazottak nem felelősek a vállalat sikertelen privatizációjáért, történelmi adósságaiért, vezetőinek kinevezéséért vagy azokért a politikai és adminisztratív döntésekért, amelyek a jelenlegi helyzethez vezettek.
Álláspontjuk szerint elfogadhatatlan, hogy ennek következményeit a munkavállalók és családjaik viseljék.
A szakszervezet közölte, hogy továbbra is kiállnak a CFR Marfă alkalmazottai mellett, és minden rendelkezésükre álló eszközzel folytatják a megoldás keresését.
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